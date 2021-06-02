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Минюст США расследует проблемы качества на заводе Eli Lilly, производящем препарат от COVID-19

Министерство юстиции США запросило у фармацевтической компании Eli Lilly документы, связанные с заводом в Нью-Джерси, на котором осуществляется производство лекарственного препарата бамланивимаб от COVID-19.

Раннее сотрудники обвинили руководителя предприятия в уничтожении требуемых FDA документов, чтобы скрыть серьезные недостатки качества на предприятии.

Кроме того, инспекторы регулятора в марте выявили многочисленные производственные недочеты на еще одном предприятии Lilly в Индианаполисе. Согласно предварительному отчету об инспекции FDA, проблемы касались нарушения стандартов санитарных процедуры и контроля качества.

В конечном итоге инспекция завода FDA выявила несколько проблем с качеством, в том числе неспособность должным образом расследовать проблемы, связанные с производством блокбастера компании Trulicity.

С тех пор компания наняла независимого консультанта для помощи в вопросах соблюдения нормативных требований на заводе.

gxpnews

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2 июня, 2021 | Просмотров: 124