«Русатом Хэлскеа» создаст центр радионуклидной терапии на базе ГКБ №18 в Уфе

«Русатом Хэлскеа» возведет межрегиональный центр радионуклидной терапии (РНТ) на 2,8 тысячи процедур в год на базе городской клинической больницы №18 города Уфы. Срок сдачи объекта намечен на 2023 год, объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей. «Русатом Хэлскеа» возведет межрегиональный центр радионуклидной терапии (РНТ) на 2,8 тысячи процедур в год на базе городской клинической больницы №18 города Уфы. Срок сдачи объекта намечен на 2023 год, объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей.

Соглашение об аренде земельного участка площадью 10 тысяч кв. м для реализации проекта подписали представители АО «Русатом Хэлскеа» и Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Мощность клиники составит 2,8 тысячи процедур радионуклидной терапии ежегодно, предполагается, что клиника сможет закрыть потребности в РНТ жителей двух федеральных округов – Уральского и Приволжского. Срок сдачи объекта намечен на 2023 год.

Как пояснила гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова, центр РНТ в Башкортостане возводится по программе создания и развития центров ядерной медицины в регионах РФ, его размещение в Уфе продиктовано оптимальной логистикой и высоким уровнем развития онкослужбы.

В компании рассчитывают, что центры станут клинической базой для проведения исследований по поиску и выводу на рынок перспективных активных фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов.

Параллельно в регионе ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) возводит центр ядерной медицины в Стерлитамаке. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 1 млрд рублей, ожидается, что центр начнет работу в 2021 году. В сентябре 2018 года МИГ подписала соглашение о сотрудничестве с «Русатом Хэлскеа», предполагающее строительство объектов ядерной медицины и комплексов по производству радиофармпрепаратов в ряде регионов.

О строительстве центра РНТ в Башкортостане силами компании «Русатом Хэлскеа» стало известно в июле 2020 года.

Фото: ГКБ №18

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