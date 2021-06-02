Правительство прописало полномочия агрегаторов в правилах дистанционной торговли препаратами

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в постановление №697 о правилах выдачи разрешения на дистанционную торговлю лекарствами, сообщили источники «Коммерсанта». Документ еще не опубликован.
Правила дистанционной торговли лекарствами были приняты в апреле 2020 года. До получения разрешения допускались организации, открывшие не менее десяти стационарных аптек, которые проработали минимум год, имеющие свой сайт, договор с курьерской службой. У организаций должна быть лицензия на розничную торговлю препаратами, действующая не менее года.
В правилах указывается, что заявителем может выступить «аптечная организация». Но разрешение Росздравнадзора уже получил интернет-ритейлер Ozon, удовлетворивший все прописанные требования. Также дистанционной торговлей лекарствами вправе теперь заняться «Почта России», открывшая 11 стационарных аптек с 2019 года.
В новой версии правил требование по минимальному числу розничных аптек упраздняется. Последнюю версию проекта изменений в правила дистанционной торговли Минздрав опубликовал в феврале 2021 года. Пункт про 10 аптек там тоже отменялся, однако прописывались отдельные правила для агрегаторов для получения разрешения Росздравнадзора. Главное из них – выручка компании должна была составлять не менее 5 млрд рублей в год. Эти отдельные правила для агрегаторов в версии, представленной в правительство (есть у Vademecum), не вошли. Главным препятствием для них может стать необходимость получения профильной лицензии.
Некоторые агрегаторы приближаются к возможности получения разрешения. Например, ООО «Яндекс.Лавка» (структура «Яндекса», которая занимается доставкой продуктов) в ноябре 2020 года получило лицензию на розничную фармдеятельность по одному адресу в Химках в Московской области.
Параллельно в изменениях в правила появилась возможность прописать в разрешении Росздравнадзора сайт агрегатора, а не только аптечной сети. Это дает возможность аптечной сети заключить договор по размещению товаров на сайте агрегатора и получить под этот сайт разрешение на доставку лекарств. В этом случае оплату заказа проводит агрегатор. Аптечные сети могут работать с несколькими агрегаторами, а агрегаторы – с несколькими сетями.
Сейчас аптечные сети размещают свои товары на площадках агрегаторов, но сам заказ подтверждается на сайте аптечной сети, имеющей разрешение Росздравнадзора. Эта сеть и организовывает доставку либо своими силами, либо с привлечением курьерских служб.
По данным Data Insight, среди ТОП100 крупнейших российских интернет-магазинов за 2020 год 8-е место заняла Apteka.ru (входит в холдинг «Катрен») с продажами на 50 млрд рублей, 42-е – «Сбер Еаптека» (9 млрд рублей), 52-е – «ЗдравСити» (проект «Протека», 6,1 млрд рублей). Из них Apteka.ru доставляет заказы только до партнерских аптек, у остальных работает курьерская доставка.
Фото: profile.ru