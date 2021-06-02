Правительство прописало полномочия агрегаторов в правилах дистанционной торговли препаратами

Правительство РФ внесло изменения в Правила дистанционной торговли, снимающие ограничение в 10 аптек для получения лицензии на дистанционную торговлю лекарствами. Для агрегаторов отдельных требований не устанавливается, как предполагалось ранее. Для получения разрешения Росздравнадзора заявившейся организации достаточно будет не менее года иметь фармлицензию. Сайт агрегатора разрешили прописывать в разрешении вместо отдельного сайта аптечной сети. Правительство РФ внесло изменения в Правила дистанционной торговли, снимающие ограничение в 10 аптек для получения лицензии на дистанционную торговлю лекарствами. Для агрегаторов отдельных требований не устанавливается, как предполагалось ранее. Для получения разрешения Росздравнадзора заявившейся организации достаточно будет не менее года иметь фармлицензию. Сайт агрегатора разрешили прописывать в разрешении вместо отдельного сайта аптечной сети.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в постановление №697 о правилах выдачи разрешения на дистанционную торговлю лекарствами, сообщили источники «Коммерсанта». Документ еще не опубликован.

Правила дистанционной торговли лекарствами были приняты в апреле 2020 года. До получения разрешения допускались организации, открывшие не менее десяти стационарных аптек, которые проработали минимум год, имеющие свой сайт, договор с курьерской службой. У организаций должна быть лицензия на розничную торговлю препаратами, действующая не менее года.

В правилах указывается, что заявителем может выступить «аптечная организация». Но разрешение Росздравнадзора уже получил интернет-ритейлер Ozon, удовлетворивший все прописанные требования. Также дистанционной торговлей лекарствами вправе теперь заняться «Почта России», открывшая 11 стационарных аптек с 2019 года.

В новой версии правил требование по минимальному числу розничных аптек упраздняется. Последнюю версию проекта изменений в правила дистанционной торговли Минздрав опубликовал в феврале 2021 года. Пункт про 10 аптек там тоже отменялся, однако прописывались отдельные правила для агрегаторов для получения разрешения Росздравнадзора. Главное из них – выручка компании должна была составлять не менее 5 млрд рублей в год. Эти отдельные правила для агрегаторов в версии, представленной в правительство (есть у Vademecum), не вошли. Главным препятствием для них может стать необходимость получения профильной лицензии.

Некоторые агрегаторы приближаются к возможности получения разрешения. Например, ООО «Яндекс.Лавка» (структура «Яндекса», которая занимается доставкой продуктов) в ноябре 2020 года получило лицензию на розничную фармдеятельность по одному адресу в Химках в Московской области.

Параллельно в изменениях в правила появилась возможность прописать в разрешении Росздравнадзора сайт агрегатора, а не только аптечной сети. Это дает возможность аптечной сети заключить договор по размещению товаров на сайте агрегатора и получить под этот сайт разрешение на доставку лекарств. В этом случае оплату заказа проводит агрегатор. Аптечные сети могут работать с несколькими агрегаторами, а агрегаторы – с несколькими сетями.

Сейчас аптечные сети размещают свои товары на площадках агрегаторов, но сам заказ подтверждается на сайте аптечной сети, имеющей разрешение Росздравнадзора. Эта сеть и организовывает доставку либо своими силами, либо с привлечением курьерских служб.

По данным Data Insight, среди ТОП100 крупнейших российских интернет-магазинов за 2020 год 8-е место заняла Apteka.ru (входит в холдинг «Катрен») с продажами на 50 млрд рублей, 42-е – «Сбер Еаптека» (9 млрд рублей), 52-е – «ЗдравСити» (проект «Протека», 6,1 млрд рублей). Из них Apteka.ru доставляет заказы только до партнерских аптек, у остальных работает курьерская доставка.