Novartis намерена приобрести разработчика препарата от рассеянного склероза Cellerys

Швейцарская Novartis 1 июня подписала соглашение о сотрудничестве с цюрихским стартапом Cellerys, проводящим клинические исследования (КИ) препарата для терапии рассеянного склероза (РС). Также компания сообщила о намерении приобрести этот стартап, но финансовых подробностей сделки не предоставила. Швейцарская Novartis 1 июня подписала соглашение о сотрудничестве с цюрихским стартапом Cellerys, проводящим клинические исследования (КИ) препарата для терапии рассеянного склероза (РС). Также компания сообщила о намерении приобрести этот стартап, но финансовых подробностей сделки не предоставила.

«В соответствии с соглашением Novartis поддержит разработку терапии CLS12311, которая в настоящее время находится на II фазе КИ. <…> У Novartis будет возможность приобрести Cellerys после завершения второй фазы испытаний в ближайшие годы», – говорится в сообщении фармкомпании.

В 2015 году Novartis приобрела у британской GlaxoSmithKline за $1 млрд права на офатумумаб, на тот момент применяемый для терапии онкологических заболеваний. В 2020 году FDA одобрило его для лечения РС, препарат продается под ТН Kesimpta. В 2017 году американский регулятор разрешил к применению препарат Гилениа (финголимод) для терапии детского рецидивирующего РС. В 2019 году ведомство одобрило Кайендра (сипонимод) – еще один препарат в портфеле компании для терапии вторичного прогрессирующего РС.

В России РС включен в программу «Семь высокозатратных нозологий», созданную в 2007 году (сейчас «14 ВЗН»). Препараты Novartis пока туда не входят. Финголимод, сипонимод зарегистрированы в России, финголимод входит в перечень ЖНВЛП.

В 1997 году в России был зарегистрирован глатирамера ацетат. На данный момент он продается под ТН Копаксон от Teva, Глатират от «Р-Фарм», Аксоглатиран ФС от «Нативы» и Тимексон от «Биокада». До появления этих препаратов в обращении возможности повлиять на прогрессирование инвалидизации больных РС не существовало: при обострениях назначали кортикостероиды или адренокортикотропные гормоны.

Cellerys был основан в 2015 году учеными, занимающимися исследованиями РС. Тогда стартап был филиалом Цюрихского университета.

Novartis – транснациональная фармацевтическая корпорация. Ее штаб-квартира расположена в Базеле. Компания основана в 1996 году путем слияния Sandoz и Ciba-Geigy. В 2019 году выручка Novartis составила $47,5 млрд долларов, а чистая прибыль в четвертом квартале 2019 года – $1,1 млрд.