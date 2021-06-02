Госзакупки наркотических анальгетиков переориентировались на обезболивающие пластыри

В 2020 году государство закупило наркотических анальгетиков на 2,3 млрд руб., из них около 44% приходится на трансдермальную терапевтическую систему (ТТС), свидетельствуют данные AlphaRM. Шесть лет назад доля ТТС составляла всего 12%. С тех пор закупки обезболивающего пластыря выросли в десять раз со 104 млн руб. до 1 млрд руб.
Закупки наркотических анальгетиков (EphMRA-группа N2A-наркотические анальгетики) в рублях в 2020 году относительно 2014 года выросли более чем в 2,5 раза с 900 млн до 2,3 млрд руб., подсчитали совместно AlphaRM и «ФВ». Рост рынка в стоимостном выражении обеспечен за счет увеличения средней стоимости препарата. В натуральном выражении рынок держится в течении семи лет примерно на одном уровне.
Как изменились госзакупки
В течение последних лет госзаказчики всех уровней закупали примерно одинаковый объем обезболивающих препаратов в упаковках. Так, в 2015–2019 это было примерно 8 млн упаковок в год. В 2020 году закупки сократились на 21% до 6,4 млн упаковок. Это ниже показателей 2014 года. Небольшое снижение относительно 2019 года также фиксируется и в рублях -3%.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:В стационарах проблемы дефицита наркотических анальгетиков не существует. Характерна она для розницы, причем независимо от географии.
Возник дефицит после 2012 года с выходом приказа Минздрава России, разрешившего выписывать обезболивающие, в том числе содержащие наркотические вещества, терапевту непосредственно в день обращения пациента, в том числе при посещении больного на дому. В результате количество выписанных рецептов сильно не выросло, не стало больше и аптек, готовых торговать этой группой препаратов. Слишком высоки риски подвергнуться проверкам на предмет законности реализации препаратов, содержащих наркотические средства. Поэтому, скорее всего, дело не в сокращении производств, а в позиции аптек.
Если в пандемию и произошло сокращение закупок, то, возможно, по причине того, что многие специализированные центры были временно переоборудованы под красные зоны, потребность которых в такого рода обезболивающих невысока.
Переменчивые формы
На фоне стабильных закупок в упаковках за семь лет значительно выросла средняя цена за упаковку: с 130 руб. до 363 руб., то есть почти в три раза.
Рост средней цены обусловлен постепенным переходом госсегмента на более дорогостоящие формы выпуска. К ним можно отнести трансдермальную терапевтическую систему – около 3 тыс. руб. и таблетки с пролонгированным высвобождением – более 1 тыс. руб. за упаковку.
Источник: AlphaRM
За последние шесть лет инъекционные формы теряли долю на рынке. Их медленно вытеснили лекарства в более щадящей и современной лекарственной форме. Инъекционные препараты в 2014 году в структуре госзакупок занимали львиную долю 73%, в ушедшем году этот показатель был равен всего 29,1%. На рынке теперь чаще закупают препараты в виде трансдермальной терапевтической системы (43,6%). Лекарства в таблетированной форме также стали чаще использоваться, чем раньше, их доля 24,5% в 2020 году против 13,1% в 2014 году.
Источник: AlphaRM
Кто лидирует в закупках
На государственном рынке наркотических обезболивающих лидирует бренд «Фентанил» (МНН фентанил) в двух формах выпуска: трансдермальная терапевтическая система и раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Закупки ТТС с содержанием фентанила (доля 80%) значительно превышают инъекционный фентанил (доля 20%). В этой группе присутствует три марки в виде ТТС и все они содержат фентанил: «Фендивия» (Takeda), «Дюрогезик» (Johnson & Johnson) и отечественный «Фентанил». Большую часть составляет пластырь отечественного производства компании Московский эндокринный завод. На его долю приходится около 75%, остальные обезболивающие пластыри зарубежного производства.
В июле 2020 года правительство утвердило «дорожную карту» по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года. Согласно документу, в 2019 году паллиативную медицинскую помощь получили 54% пациентов от всех нуждающихся в этом виде помощи.
Московский эндокринный завод в госсегменте наиболее активен. На эту корпорацию приходится около 56% от всех закупок в секторе. В этом сегменте компания представляет девять брендов, самый значимый – «Фентанил» с долей 71% среди всех марок компании. Действующее вещество фентанил входит как в трансдермальную терапевтическую систему, так и в препарат в виде инъекционной формы, представленных в портфеле производителя (МЭЗ). Стоит заметить, что больше половины стоимостного объема (58%) наркотических анальгетиков Московского эндокринного завода приходится именно на ТТС.
На второе место в 2020 году поднялся «Морфин» (МНН морфин) производства «Московский эндокринный завод», на третьей позиции – «Промедол» (МНН тримеперидин). В рейтинге у половины марок фиксируется положительный прирост закупок. У пяти брендов напротив сокращение рынка. Самое значимое падения у «Фендивия» производства Takeda -75%. Еще год назад «Фендивия» занимала долю 79% от всех ТТС, представленных в группе, теперь же закупки бренда значительно сократились (доля 20%), сместившись в сторону трансдермальных систем отечественного производства.
|ТОР10 брендов на госрынке наркотических анальгетиков в 2020 году
|2020
|2019
|Бренд
|Корпорация
|Объем закупок, млн руб.
|Прирост закупок 2020/2019, %
|2019
|2020
|1
|2
|Фентанил
|Различные производители
|380
|947
|149
|2
|5
|Морфин
|Московский эндокринный завод
|189
|246
|30
|3
|4
|Промедол
|Различные производители
|245
|229
|-7
|4
|7
|Таргин
|Mundipharma
|182
|225
|23
|5
|1
|Фендивия
|Takeda
|780
|198
|-75
|6
|3
|Трамадол
|Различные производители
|291
|182
|-37
|7
|6
|Мст континус
|Mundipharma
|187
|121
|-35
|8
|8
|Дюрогезик
|Johnson & Johnson
|42
|49
|19
|9
|11
|Палексия
|Stada
|12
|31
|151
|10
|9
|Трамал
|Различные производители
|41
|30
|-28
|Источник: AlphaRM
В 2020 году спад госзакупок в стоимостном выражении произошел в основном за счет нескольких регионов. Самое значительное снижение фиксируется в Центральном федеральном округе -14,5%. Закупки также сократились в Приволжском -3,6% и Сибирском федеральном округе -6,8%. Максимальное увеличение госегмента произошло в Уральском федеральном округе +21,3%.
Источник: AlphaRM
Аптечные продажи
Аптечный рынок наркотических обезболивающих ниже, чем госсегмент. В 2020 году его объем составлял 979 млн руб., при этом из аптек в том же году продалось почти 5 млн упаковок. Цена на аптечный товар в сегменте также меньше, чем в госсекторе. В среднем на упаковку наркотического обезболивающего покупатель тратит около 180 руб., если рассматривать динамику продаж лекарств этой группы с 2014 года, то она неравномерна. За семь лет объем продаж менялся довольно значительно как в натуральном выражении, так и в рублевом эквиваленте. Самые низкие показатели зафиксированы в 2017 году, тогда рынок сократился относительно предыдущего года на 30% в рублях. Сильный рост наблюдался в 2015 году (+53%) и в 2019 году (+48%).
Источник: AlphaRM
В 2015 году рынок вырос в основном за счет увеличения продаж в Южном федеральном округе. В этот период в регионе относительно предыдущего года аптечные продажи выросли более чем в два раза. С 2016 по 2019 год Южный округ лидировал по продажам в России. В 2019 году произошел значительный перевес в сторону центрального региона и Южный ФО ушел на третье место после Приволжского ФО, занявшего второе.
Источник: AlphaRM
Лидером аптечных продаж среди наркотических обезболивающих остается бренд «Трамадол» (МНН трамадол). На втором месте «Пентанов» (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал) компании «Отисифарм» и на третью позицию поднялась марка компании «Белмедпрепараты» «Пиралгин» (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал). Максимальный прирост в ТОР10 отмечен у марки «Фентанил», объединяющей обезболивающий пластырь с содержанием фентанила и раствор для инъекций компании «Московский эндокринный завод» +555%. Такой рост обеспечен выводом в 2020 году на аптечный рынок ТТС отечественного производства. Долгое время на аптечных полках присутствовали только зарубежные трансдермальные системы на основе фентанила: «Фендивия» (Takeda) и «Дюрогезик» (Johnson & Johnson).
|ТОР10 брендов на аптечном рынке наркотических анальгетиков в 2020 году
|2020
|2019
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж млн руб.
|Прирост продаж 2020/2019, %
|2019
|2020
|1
|1
|Трамадол
|Различные производители
|384
|414
|8
|2
|2
|Пентанов
|Отисифарм
|199
|160
|-20
|3
|5
|Пиралгин
|Белмедпрепараты
|57
|85
|50
|4
|3
|Залдиар
|Stada
|99
|63
|-37
|5
|4
|Седальгин
|Teva
|57
|57
|-1
|6
|6
|Трамал
|Stada
|48
|48
|0
|7
|7
|Седал-м
|Sopharma
|25
|28
|12
|8
|9
|Нурофен плюс
|Reckitt Benckiser
|16
|24
|49
|9
|10
|Палексия
|Stada
|15
|22
|47
|10
|13
|Фентанил
|Московский эндокринный завод
|3
|21
|555
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
Елена Калиновская
pharmvestnik