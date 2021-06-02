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Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Почта России получила разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь она может доставлять безрецептурные препараты по всей России. Для соблюдения всех лицензионных требований, компания расширяет штат и нанимает фармацевтов.

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь компания сможет доставлять безрецептурные лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем «ФВ».

Для доставки термолабильных лекарств у курьеров почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области. Сейчас аптечные пункты на базе почтовых отделений появились в Ульяновской области, Москве, Башкортостане и Чувашии. В январе этого года Почта России открыла сайт pochta-apteka.ru по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения. Кроме того работает сайт market.pochta.ru, но в разделе «Лекарства и БАДы» сейчас представлен только один товар — «Панкреатин».

Компания тестирует доставку нетермолабильных медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя. За счет выпрямления цепочки поставок и использования налаженных логистических маршрутов компании удалось сократить издержки на доставку до 10% от цены завода, тогда как в среднем «вес» логистики в итоговой цене препарата составляет 25%.

Также почта доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.

В конце апреля «ФВ» писал, что для создания логистической цепи по доставке лекарственных средств Почта России построила фармацевтический склад во Внуково. Это создает условия для доставки не только термостабильных, но и термолабильных фармпрепаратов, сообщил руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса Почты России Владимир Виноградов.

Почта России получила 71 лицензию на фармацевтическую деятельность и продолжает наращивать это количество. Приход в некоторые труднодоступные и удаленные населенные пункты пока затруднен из-за дефицита фармспециалистов. Однако компания намерена решить эту проблему в том числе в сотрудничестве с Минздравом.
Фото: www.facebook.com/ruspost

pharmvestnik

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2 июня, 2021 | Просмотров: 112