Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь компания сможет доставлять безрецептурные лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем «ФВ».

Для доставки термолабильных лекарств у курьеров почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области. Сейчас аптечные пункты на базе почтовых отделений появились в Ульяновской области, Москве, Башкортостане и Чувашии. В январе этого года Почта России открыла сайт pochta-apteka.ru по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения. Кроме того работает сайт market.pochta.ru, но в разделе «Лекарства и БАДы» сейчас представлен только один товар — «Панкреатин».

Компания тестирует доставку нетермолабильных медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя. За счет выпрямления цепочки поставок и использования налаженных логистических маршрутов компании удалось сократить издержки на доставку до 10% от цены завода, тогда как в среднем «вес» логистики в итоговой цене препарата составляет 25%.

Также почта доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.

В конце апреля «ФВ» писал, что для создания логистической цепи по доставке лекарственных средств Почта России построила фармацевтический склад во Внуково. Это создает условия для доставки не только термостабильных, но и термолабильных фармпрепаратов, сообщил руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса Почты России Владимир Виноградов.

Почта России получила 71 лицензию на фармацевтическую деятельность и продолжает наращивать это количество. Приход в некоторые труднодоступные и удаленные населенные пункты пока затруднен из-за дефицита фармспециалистов. Однако компания намерена решить эту проблему в том числе в сотрудничестве с Минздравом.

Фото: www.facebook.com/ruspost

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