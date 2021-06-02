В десятке крупнейших фармдистрибьюторов произошли изменения

Дистрибьютор «Ирвин» вошел в топ-10 крупнейших дистрибьюторов России. В рейтинге поставщиков бюджетного рынка компания заняла третью строчку, как и годом ранее. Об этом сообщает аналитическая компания IQVIA.

По итогам I квартала 2021 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 63,2%. Относительно I квартала 2020 года доля валовых продаж топ-10 поднялась на 8,9%.

Выручка компании «Ирвин» за первые три месяца 2021 года составила 9,9 млрд рублей, что на 27% выше прошлогоднего показателя. Доля бюджетного канала у Ирвин остается стабильно высокой – 93%.

Топ-10 российских фармдистрибьюторов в сегменте госзакупок, I кв. 2021 г.

Аналитики отмечают, что компании, которые сосредоточены на государственных закупках, увеличивают свою долю, при этом дистрибьюторы, работающие в коммерческом сегменте, растут медленнее рынка.

Материал партнера: «Ирвин»

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