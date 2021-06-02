Штаммы коронавируса получили новые наименования

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые названия для различных штаммов вируса SARS-CoV-2, пишет Reuters. Издание отмечает, что предыдущие названия вариантов коронавируса были слишком сложными. Так, южноафриканский штамм имел несколько названий, включая B.1.351, 501Y.V2 и 20H / 501Y.V2.

Теперь четыре варианта SARS-CoV-2, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии, получили названия по буквам греческого алфавита — Альфа, Бета, Гамма и Дельта соответственно. Другие штаммы будут названы следующими по алфавиту буквами.

«Несмотря на то, что у них есть свои преимущества, эти научные названия трудно произносить и вспоминать и они часто искажаются», — отметила ВОЗ, объясняя свое решение.

Греческий алфавит был выбран после нескольких месяцев обсуждений, в ходе которых эксперты рассматривали другие варианты. В частности, предлагались варианты наименований в честь греческих богов и выдуманных классических имен. Но многие из этих предложений уже были заняты брендами или компаниями.

Также предлагалось обозначать новые варианты как VOC1 или VOC2. Но этот вариант был также отклонен, поскольку такие названия похожи на английские ругательства.

Reuters пишет, что исторически вирусы часто ассоциируются с местами, откуда они происходят. К примеру, вирус Эбола назван в честь реки в Демократической Республике Конго. Но специалисты отмечают, что такой подход чреват неточностями, а также наносит репутационный ущерб таким странам.

«Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за выявление и сообщение о вариантах», — говорит эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове.

Николай Соколов

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