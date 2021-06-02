Штаммы коронавируса получили новые наименования Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ » Минздрав утвердил правила приема в ординатуру мед- и фармспециалистов в новом учебном году В 2021/22 учебном году расширен список индивидуальных достижений, дающих льготы для поступления в ординатуру. Дополнительные баллы можно получить за общий стаж работы в медицинской или фармацевтической отраслях. Минздрав приказом № 413н от 28.04.2021 обновил порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования и программам ординатуры на 2021/22 учебный год, пишет «Медицинский вестник». Особенности приема связаны с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того расширен список индивидуальных достижений, дающих льготы для поступления в ординатуру. Поступающему начисляются баллы, исходя из следующих критериев: стипендиаты Президента и Правительства РФ в период получения высшего мед- или фармобразования 20 баллов документ установленного образца с отличием, полученный в образовательной организации РФ 55 баллов наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science, автором или соавтором которой является поступающий 20 баллов общий стаж работы в должностях мед­- или фармработников: от 9 месяцев на должностях мед- или фармработников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) 15 баллов от 9 месяцев до полутора лет на должностях мед- или фармработников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 100 баллов от полутора лет и более на должностях мед- или фармработников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 150 баллов дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях мед- или фармработников с высшим образованием, работа на указанных должностях не менее 9 месяцев в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках 25 баллов дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» 20 баллов участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) 20 баллов участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов 20 баллов осуществление трудовой деятельности на должностях медработников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней 30 баллов иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию не более 20 баллов С принятием этого документа утратил силу предыдущий приказ министерства № 636н от 26.06.2020. Елена Сидорова

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