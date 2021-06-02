Минздрав утвердил правила приема в ординатуру мед- и фармспециалистов в новом учебном году

В 2021/22 учебном году расширен список индивидуальных достижений, дающих льготы для поступления в ординатуру. Дополнительные баллы можно получить за общий стаж работы в медицинской или фармацевтической отраслях.
Минздрав приказом № 413н от 28.04.2021 обновил порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования и программам ординатуры на 2021/22 учебный год, пишет «Медицинский вестник».
Особенности приема связаны с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того расширен список индивидуальных достижений, дающих льготы для поступления в ординатуру.
Поступающему начисляются баллы, исходя из следующих критериев:
|стипендиаты Президента и Правительства РФ в период получения высшего мед- или фармобразования
|20 баллов
|документ установленного образца с отличием, полученный в образовательной организации РФ
|55 баллов
|наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science, автором или соавтором которой является поступающий
|20 баллов
|общий стаж работы в должностях мед- или фармработников:
|от 9 месяцев на должностях мед- или фармработников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству)
|15 баллов
|от 9 месяцев до полутора лет на должностях мед- или фармработников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы)
|100 баллов
|от полутора лет и более на должностях мед- или фармработников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы)
|150 баллов
|дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях мед- или фармработников с высшим образованием, работа на указанных должностях не менее 9 месяцев в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках
|25 баллов
|дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»
|20 баллов
|участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)
|20 баллов
|участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов
|20 баллов
|осуществление трудовой деятельности на должностях медработников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней
|30 баллов
|иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию
|не более 20 баллов
С принятием этого документа утратил силу предыдущий приказ министерства № 636н от 26.06.2020.
Елена Сидорова
pharmvestnik