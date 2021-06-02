Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ Минздрав отозвал три препарата «Материа Медика» » Евразийское патентное ведомство начало прием заявок на регистрацию промышленных образцов ЕАПВ запустило систему правовой охраны промышленных образцов. Теперь фармпроизводители могут подавать заявки на евразийские сертификаты. Евразийское патентное ведомство начало прием заявок на регистрацию промышленных образцов. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире ЕАПВ с участием руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория Ивлиева и президента ЕАПВ Сауле Тлевлесовой, передает корреспондент «ФВ». Участниками евразийской системы правовой охраны промышленных образцов на первоначальном этапе стали пять из восьми государств – участников конвенции. Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции был принят 9 сентября 2019 года на дипломатической конференции в Казахстане. В марте этого года протокол вступил в силу для первых трех государств — Киргизии, Азербайджана и Армении, в апреле — для России и Казахстана. По мнению Ивлиева, евразийская система правовой охраны промышленных образцов будет способствовать повышению активности заявителей и продвижению института промышленного образца в регионе, а также позволит снизить административные и финансовые издержки предпринимателей, желающих работать в России и в других странах евразийского региона.

Фото: Роспатент Маргарита Грошева

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