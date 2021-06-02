ЕАПВ запустило систему правовой охраны промышленных образцов. Теперь фармпроизводители могут подавать заявки на евразийские сертификаты.
Евразийское патентное ведомство начало прием заявок на регистрацию промышленных образцов. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире ЕАПВ с участием руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория Ивлиева и президента ЕАПВ Сауле Тлевлесовой, передает корреспондент «ФВ».
Участниками евразийской системы правовой охраны промышленных образцов на первоначальном этапе стали пять из восьми государств – участников конвенции.
|Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции был принят 9 сентября 2019 года на дипломатической конференции в Казахстане. В марте этого года протокол вступил в силу для первых трех государств — Киргизии, Азербайджана и Армении, в апреле — для России и Казахстана.
По мнению Ивлиева, евразийская система правовой охраны промышленных образцов будет способствовать повышению активности заявителей и продвижению института промышленного образца в регионе, а также позволит снизить административные и финансовые издержки предпринимателей, желающих работать в России и в других странах евразийского региона.
Фото: Роспатент
Маргарита Грошева
pharmvestnik