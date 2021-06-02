Минздрав отозвал три препарата «Материа Медика»

По данным государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), 31 мая Министерство здравоохранения приняло решение об отмене действия регистрационных удостоверений четырех препаратов.

Минздрав исключил из госреестра три препарата фармкомпании НПП «Материа Медика Холдинг»:

средства от укачивания, «Авиа-море», таблетки для рассасывания, регистрационное удостоверение ЛП-000227 от 16.02.2011;

средства для лечения ожирения, «Диетресса», таблетки для рассасывания, регистрационное удостоверение ЛСР-006933/10 от 21.07.2010;

средства «Нейроферон», таблетки для рассасывания, регистрационное удостоверение ЛСР-006228/10 от 01.07.2010.

«ФВ» направил запрос производителю.

В список отмененных ведомством препаратов вошел и пероральный контрацептив производства «Н.В. Органон», Нидерланды «Экслютон», линэстренол, таблетки 0,5 мг, регистрационное удостоверение П N011344/01 от 24.04.2010.

Заявления об отмене регистрации направили в ведомство сами производители, следует из решений регулятора.

В начале мая Минздрав уже отозвал регистрацию оригинального препарата для улучшения памяти «Ноотропил». Всего в прошедшем месяце производители прекратили регистрацию на 28 препаратов, в том числе 17 торговых наименований витаминов «Витрум».

Таисия Кубрина

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