Минздрав зарегистрировал представленный Скворцовой препарат против COVID-19 от ФМБА

Государственную регистрацию получил препарат «Лейтрагин», одним из разработчиков которого выступала глава ФМБА Вероника Скворцова. Действие нового препарата направлено на снижение риска развития серьезных осложнений COVID-19 – цитокинового шторма.

Минздрав зарегистрировал препарат «Лейтрагин» для комплексной терапии в лечении новой коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение № ЛП-007043 от 25 мая выдано Научному центру биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Запись об этом появилась в ГРЛС.

Препарат в форме раствора для ингаляций в дозировке 1мг/мл будет выпускаться на производственной площадке ПАО «Брынцалов-А».

По данным инструкции, «мишенью» для нового препарата в организме выступает один из медиаторов цитокинового шторма – интерлейкин-6. Также препарат способствует выработке интерлейкинов-10 и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), оказывающих противовоспалительный эффект.

О начале процедуры регистрации «Лейтрагина» «ФВ» сообщал в январе. Регистрация проводилась в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Препарат предназначен только для стационарного использования. Патент на препарат был получен в августе прошлого года группой ученых. Среди авторов разработки — глава ФМБА Вероника Скворцова. В ходе испытаний Научный центр биомедицинских технологий ФМБА установил, что препарат способен предотвращать или смягчать тяжелое осложнение коронавирусной инфекции, цитокиновый шторм.

В конце прошлого года на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель ФМБА Вероника Скворцова подвела итоги разработки двух отечественных препаратов для лечения COVID-19. По ее словам, применение нового препарата планировалось «при самых сложных формах коронавирусной инфекции». Применение препарата, согласно размещенной в государственном реестре инструкции, показано при среднетяжелом течении заболевания.

Фото: kremlin.ru

Таисия Кубрина

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