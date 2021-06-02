Во Владикавказе завели дело из-за незаконной торговли лекарствами на 55 млн рублей

Районная прокуратура Владикавказа установила, что местная фарморганизация торговала лекарствами оптом без лицензии, заработав таким образом больше 55 млн руб. По итогам проверки против компании возбудили уголовное дело.

УМВД по Владикавказу возбудило уголовное дело за предпринимательскую деятельность без лицензии (п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ) в отношении одной из местных фармацевтических организаций. Дело завели после того, как районная прокуратура Владикавказа провела проверку и установила, что компания оптом продавала лекарства и препараты для медицинской деятельности, в том числе лечебной. Доход от продаж превысил 55 млн руб. В сообщении прокуратуры название компании не указывается.

Руководству фармкомпании грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

В январе районная прокуратура Владикавказа передала в следственные органы материалы проверки в отношении владельца городского аптечного пункта, который продавал препараты оптом, не имея необходимой лицензии. Хозяина аптеки заподозрили в совершении преступления по той же статье. В районной прокуратуре сообщали «ФВ», что владелец аптечного пункта участвовал в торгах и поставлял лекарства в медорганизации, имея лицензию только на розничную деятельность. Таким образом он получил больше 45 млн руб.

Григорий Дубов

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