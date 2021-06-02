Верховный суд США отклонил прошение J&J об отмене штрафа в 2,12 млрд долларов

Верховный суд США отклонил прошение Johnson & Johnson о пересмотре судебного решения, которое обязывает производителя выплатить пострадавшим 2,12 млрд долларов. Истцы подали на J&J в суд в связи с возникновением у них рака яичников после использования тальковой продукции компании.

Верховный суд США отклонил ходатайство фармацевтической компании Johnson & Johnson (J&J) об отмене решения о возмещении ущерба в размере 2,12 млрд долларов женщинам, подавшим в суд на производителя. Сторона обвинения утверждает, что использование детской присыпки и другой продукции из талька компании приводит к возникновению рака яичников. Об этом пишет агентство Reuters.

Суд отклонил апелляцию J&J, поданную производителем на днях, и оставил в силе решение суда штата Миссури по иску, возбужденному 22 женщинами, согласно которому производитель препаратов должен выплатить 2,12 млрд долларов пострадавшим.

В прошлом году Апелляционный суд штата Миссури вынес решение против предложения компании снять компенсационные и штрафные санкции по данному делу, но все же сократил общую сумму штрафа с 4,69 млрд до 2,12 млрд долл.

Кроме того, Апелляционный суд штата пришел к выводу, что J&J «пренебрегла безопасностью потребителей», стремясь к получению прибыли. Компания продолжала реализовывать продукцию из талька, несмотря на наличие у нее сведений о том, что она способствует развитию рака яичников. Помимо этого, суд отметил «предосудительность» в поведении J&J.

Верховный суд штата Миссури в ноябре отказался рассматривать ходатайство J&J о пересмотре судебного постановления, вынесенного Апелляционным судом штата, что побудило компанию обратиться в Верховный суд США.

В ходе судебного процесса производитель возмущался тем, что дела всех лиц, предъявивших обвинение, были объединены в одно, а суммы выплат были «ошеломляющими». J&J назвала это нарушением своих прав на проведение судебного процесса с надлежащим соблюдением правовой процедуры.

В 2018 году Reuters опубликовала расследование, согласно которому J&J десятилетиями использовала асбест, канцероген, в производстве своей тальковой продукции. В мае 2020 года компания заявила, что прекратит продажу детской присыпки из талька в Соединенных Штатах и Канаде, объяснив свой шаг изменением в привычках потребителей и подчеркнув, что сообщения о небезопасности ее продуктов не имеют оснований.

Владимир Заболотских

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