Глава Illumina обвинил регулирующие органы США в затягивании сделки с Grail на 8 млрд Глава компании Illumina обвинил Федеральную торговую комиссию в затягивании рассмотрения сделки по покупке онкологического стартапа Grail за 8 млрд долл. Американский регулятор считает, что соглашение может повлиять на конкуренцию на рынке и ждет результатов аналогичного расследования в Европе. Глава американской компании Illumina Фрэнсис деСуза обвинил регулирующие органы США в «бесполезной трате времени» при изучении сделки по поглощению стартапа Grail. Ранее американский суд удовлетворил ходатайство Федеральной торговой комиссии (FTC), что может и далее откладывать подписание сделки. В конце марта FTC заблокировала сделку по приобретению Illumina стартапа в области онкоскрининга Grail за 8 млрд долл. Регулятор утверждал, что сделка приведет к падению конкуренции в области проведения обследований на выявление рака в США, станет причиной прекращения инноваций в этой сфере и увеличит стоимость на такого рода услуги. На днях судья удовлетворил ходатайство FTC о прекращении действий по блокировке сделки, но это не станет облегчением для Illumina, пишет The Financial Times. Регулятор хочет посмотреть, как будут развиваться события в Европе, где сделка также проверяется регуляторами. Illumina оспаривает европейское расследованеие, компания подала в суд на Еврокомиссию. В Illumina заявили, что европейский орган не обладает юрисдикцией в отношении этого договора, поскольку компания не ведет в Европе коммерческой деятельности. В итоге решение суда по прекращению блокирования сделки в США позволит регулятору потребовать нового судебного запрета в зависимости от ситуации в Европе, что может полностью отменить сделку. Если Illumina не завершит приобретение до 20 сентября, условия соглашения не будут выполнены, пишет The San Diego Union-Tribune. «Самая большая проблема заключается в том, чтобы заставить FTC действовать с соответствующим ощущением безотлагательности, прекратить бессмысленные маневры и просто сосредоточиться на деле и передать его в суд [для окончательного решения]», — заявил ДеСуза The Financial Times. «Моя просьба будет такой: не останавливаться. FTC просит прекратить работу над этим делом сейчас и подождать, чтобы увидеть, что произойдет в следующие несколько месяцев в Европе», — добавил он. Он также предупредил, что, если сделка будет остановлена​​, под угрозой окажутся жизни многих пациентов. «Есть много людей, которые зависят от этого дела. Сделайте домашнее задание, изложите свою версию, пойдем в суд и давайте вынесем решение. Эта остановка — неправильный ответ для миллионов людей во всем мире», —заключает глава Illumina. Николай Соколов

