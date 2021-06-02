Глава Illumina обвинил регулирующие органы США в затягивании сделки с Grail на 8 млрд

Глава компании Illumina обвинил Федеральную торговую комиссию в затягивании рассмотрения сделки по покупке онкологического стартапа Grail за 8 млрд долл. Американский регулятор считает, что соглашение может повлиять на конкуренцию на рынке и ждет результатов аналогичного расследования в Европе.
Глава американской компании Illumina Фрэнсис деСуза обвинил регулирующие органы США в «бесполезной трате времени» при изучении сделки по поглощению стартапа Grail. Ранее американский суд удовлетворил ходатайство Федеральной торговой комиссии (FTC), что может и далее откладывать подписание сделки.
В конце марта FTC заблокировала сделку по приобретению Illumina стартапа в области онкоскрининга Grail за 8 млрд долл. Регулятор утверждал, что сделка приведет к падению конкуренции в области проведения обследований на выявление рака в США, станет причиной прекращения инноваций в этой сфере и увеличит стоимость на такого рода услуги.
На днях судья удовлетворил ходатайство FTC о прекращении действий по блокировке сделки, но это не станет облегчением для Illumina, пишет The Financial Times. Регулятор хочет посмотреть, как будут развиваться события в Европе, где сделка также проверяется регуляторами.
Illumina оспаривает европейское расследованеие, компания подала в суд на Еврокомиссию. В Illumina заявили, что европейский орган не обладает юрисдикцией в отношении этого договора, поскольку компания не ведет в Европе коммерческой деятельности.
В итоге решение суда по прекращению блокирования сделки в США позволит регулятору потребовать нового судебного запрета в зависимости от ситуации в Европе, что может полностью отменить сделку. Если Illumina не завершит приобретение до 20 сентября, условия соглашения не будут выполнены, пишет The San Diego Union-Tribune.
«Самая большая проблема заключается в том, чтобы заставить FTC действовать с соответствующим ощущением безотлагательности, прекратить бессмысленные маневры и просто сосредоточиться на деле и передать его в суд [для окончательного решения]», — заявил ДеСуза The Financial Times.
«Моя просьба будет такой: не останавливаться. FTC просит прекратить работу над этим делом сейчас и подождать, чтобы увидеть, что произойдёт в следующие несколько месяцев в Европе», — добавил он.
Он также предупредил, что, если сделка будет остановлена, под угрозой окажутся жизни многих пациентов. «Есть много людей, которые зависят от этого дела. Сделайте домашнее задание, изложите свою версию, пойдем в суд и давайте вынесем решение. Эта остановка — неправильный ответ для миллионов людей во всем мире», —заключает глава Illumina.
Николай Соколов
pharmvestnik