Sanofi и MSD выпускают на американский рынок шестивалентную вакцину Vaxelis

Первая в США шестивалентная вакцина Vaxelis от Sanofi и MSD доступна на американском рынке. Вакцина вводится тремя прививками и доступна для детей в возрасте от 6 недель до 4 лет.

Шестивалентная вакцина Vaxelis от Sanofi и MSD (в США и Канаде – Merck & Co) стала доступна в США, пишет FirstWordPharma. Вакцина предназначена для защиты от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки типа b (Hib) и гепатита B. Вакцина может вводиться детям в возрасте от 6 недель до 4 лет (вплоть до 5-го дня рождения) тремя прививками.

«Первая вакцина Vaxelis по принципу «шесть в одном» теперь доступна для защиты младенцев и детей от болезней, вызываемых шестью инфекционными агентами, в США. Мы с гордостью предлагаем эту вакцину медицинским работникам и пациентам, которых они обслуживают, — заявила руководитель коммерческого отдела Sanofi Pasteur в Северной Америке Элейн О’Хара. — Исследования показали, что комбинированные вакцины могут помочь снизить количество прививок и улучшить их распространение».

11 февраля 2021 года Консультативный комитет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) включил Vaxelis в график иммунизации детей и подростков. Vaxelis будет широко доступен в США через традиционные государственные и частные каналы дистрибуции.

«Учитывая возможность сократить количество прививок на три в течение первых шести месяцев жизни по сравнению с пятивалентными вакцинам… Vaxelis представляет собой важный вариант для медицинских работников и родителей», — сказала старший вице-президент MSD по вакцинам в США Джоанн Монахан.

Vaxelis была разработана в рамках партнерства между Sanofi Pasteur и MSD в США, установленного в 1991 году. Оно основывалось на опыте обеих компаний в разработке, производстве и маркетинге индивидуальных и комбинированных вакцин. Препарат был одобрен в США в 2018 году.

Николай Соколов

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