Центр Чумакова оценил эффективность вакцины «КовиВак»

По предварительным оценкам Центра им. Чумакова, эффективность разработанной им вакцины от коронавируса «КовиВак» превышает 80%, пишет РБК со ссылкой на материалы центра, представленные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Эффективность вакцины – свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена», – говорится в сообщении центра.

«Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова составляют примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4–6 раз», – следует из представленных на ПМЭФ данных, отмечает «Интерфакс».

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, в марте начался выпуск этой вакцины. Первые поставки препарата стартовали в середине апреля. В мае центр планировал начать третью стадию клинических исследований «КовиВака», в них будут участвовать свыше 32 тыс. добровольцев. До конца года компания «Нанолек», индустриальный партнер по выпуску «КовиВака», намерена выпустить до 10 млн доз вакцины.

Фото: minobrnauki.gov.ru

Елена Сидорова

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