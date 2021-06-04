Медучреждения Белгородской области полностью отказались от бумажных рецептов

С 1 июня медицинские организации Белгородской области полностью перешли на электронный рецепт. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство.

Медицинские организации Белгородской области окончательно отказались от бумажных рецептов с 1 июня. Это стало возможным благодаря тому, что с августа 2019 года в регионе проходил пилотный проект по переходу на электронный рецепт. Об этом рассказал вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков в ходе сессии «Цифровые технологии медицинской помощи» в рамках форума «Лекарственная безопасность»/ПМЭФ-21, передает корреспондент «ФВ».

По словам Глазкова, до 30% посещений врачей в поликлиниках – это визиты хронических больных, которые нуждаются в пролонгировании рецептов. Электронный рецепт может быть удаленно выписан и удаленно продлен, что экономит массу времени.

Врач оформляет рецепт в медицинской информационной системе, после чего он становится доступен в личном кабинете пациента в мобильном приложении. В аптеке человеку остается лишь показать QR-код с экрана телефона. Фармацевт может быть уверен, что рецепт валиден и не подделан (запросы в системе подписываются усиленной электронной подписью). Рецепты хранятся в электронном регистре, что удобно не только аптеке (на случай проверки), но и пациенту, если он решит оформить налоговый вычет на приобретенные лекарства.

В соответствии со Стратегией лекарственного обеспечения населения России все субъекты должны внедрить систему электронного рецепта до 2023 года (приказ Министерства здравоохранения РФ № 66 от 13.02.2013).

Власти Белгородской области по итогам пилотного проекта сообщили о готовности к запуску эксперимента по дистанционной торговле и доставке рецептурных (Rx) препаратов на своей территории в III квартале 2021 года. По словам директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Астапенко, этот вопрос еще находится в стадии проработки.

Екатерина Погонцева

Илья Калашников

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