Маркетплейсам и несетевым аптекам разрешили онлайн-продажу безрецептурных лекарств с 1 сентября

Правительство официально разрешило несетевым аптекам онлайн-торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. Новый порядок продажи и доставки безрецептурных медикаментов начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Он возлагает ответственность за условия хранения и качество лекарств на аптечные организации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым внесены изменения в Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств, сообщает пресс-служба правительства. О том, что такой документ одобрен накануне, говорят источники «ФВ» на рынке.

Вести дистанционную торговлю могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора. Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года.

Теперь из них исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек и собственный сайт. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

Кроме того, правила дополняются положением о регулировке цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.

Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

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