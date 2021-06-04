Минпромторг предложил в августе начать эксперимент по маркировке медизделий

Минпромторг планирует с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке медизделий. Предалагается маркировать абсорбирующие изделия, коронарные стенты, слуховые аппараты и ортопедическую обувь. Оператором на безвозмездной основе выступит «Оператор-ЦРПТ».
Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации. Эксперимент планируется провести с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года.
Предлагается маркировать:
- абсорбирующие изделия, используемые при недержании;
- стенты коронарные;
- аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей;
- обувь ортопедическую и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки).
Оператором информационной системы, используемой в при маркировке, будет «Оператор-ЦРПТ». Участниками станут добровольцы.
Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с участниками оборота, принявшими участие в эксперименте, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования и оператором информационной системы.
Для отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участники оборота бесплатно получат специализированное оборудование.
Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке планировалось провести с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года в отношении двух групп медицинских изделий: «Подгузники» (ТН ВЭД 9619 00), «Стенты коронарные» (ТН ВЭД 9021 90 900 1).
Елена Сидорова
pharmvestnik