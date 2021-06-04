Минпромторг предложил в августе начать эксперимент по маркировке медизделий

Минпромторг планирует с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке медизделий. Предалагается маркировать абсорбирующие изделия, коронарные стенты, слуховые аппараты и ортопедическую обувь. Оператором на безвозмездной основе выступит «Оператор-ЦРПТ».

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о проведении эксперимента ‎по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации. Эксперимент планируется провести с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года.

Предлагается маркировать:

абсорбирующие изделия, используемые ‎при недержании;

стенты коронарные;

аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей;

обувь ортопедическую и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви ‎(в том числе стельки, полустельки).

Оператором информационной системы, используемой в при маркировке, будет «Оператор-ЦРПТ». Участниками станут добровольцы.

Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с участниками оборота, принявшими участие в эксперименте, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования и оператором информационной системы.

Для отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участники оборота бесплатно получат специализированное оборудование.

Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке планировалось провести с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года в отношении двух групп медицинских изделий: «Подгузники» ‎(ТН ВЭД 9619 00), «Стенты коронарные» (ТН ВЭД 9021 90 900 1).

Елена Сидорова

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