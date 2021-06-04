Минздрав Крыма не добился возврата денег с «Р-Фарм» за неиспользованный препарат

Минздрав Крыма не сможет вернуть «Р-Фарм» лекарства на сумму 3,8 млн руб. из-за отмены регистрации спустя почти четыре года после исполнения контракта. Такое решение принял 21 арбитражный апелляционный суд.

Министерство здравоохранения Республики Крым не вправе возвращать «Р-Фарм» препарат с истекшим сроком годности и требовать возврата денег за него. Государственная регистрация лекарства была отменена по решению производителя через 3,5 года после того, как контракт был выполнен. Об этом говорится в постановлении 21 арбитражного апелляционного суда, которое размещено в системе «Мой арбитр».

Государственный контракт на поставку нимодипина от Bayer между крымским Минздравом и АО «Р-Фарм» был заключен в декабре 2015 года на сумму 4,1 млн руб. В течение месяца было осуществлено несколько отгрузок товара на сумму 3,9 млн руб. В июне 2019 года Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации и исключении из госреестра препарата «Ниматоп» (нимодипин) АО «Байер» на основании заявления производителя.

В августе 2019 года Минздрав Крыма направил «Р-Фарм» претензию, в которой потребовал забрать 4 тыс. упаковок поставленного лекарства и вернуть деньги за него. Поставщик отказался, после чего заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Крыма в декабре 2020 года требования министерства удовлетворил, однако ответчик подал апелляционную жалобу. В ней он, в частности, указал, что к моменту возникновения спора истцом было «использовано только 17 упаковок препарата при заказанных 4,2 тыс. упаковок, срок годности которого истек 27.01.2020 (при отмене регистрации 25.06.2019), что указывает на отсутствие у истца необходимости в препарате в закупленном количестве еще на момент закупки», следует из судебного акта.

Апелляционный суд указал, что на момент исполнения госконтракта препарат подностью соответствовал всем требованиям, находился в госреестре. В постановлении упоминается, что решение об отмене регистрации также не было связано с какими-то претензиями к качеству лекарства, а было принято на основании заявления производителя.

«ФВ» направил запросы в «Р-Фарм» и Минздрав Крыма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Екатерина Погонцева

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