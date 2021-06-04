Израиль обнаружил возможную связь между вакциной Pfizer и случаями миокардита

Минздрав Израиля заявил, что обнаружил связь между случаями миокардита и прививками вакциной Pfizer от COVID-19. Сама компания считает, что связь между явлениями не установлена, но консультируется с израильскими ведомствами.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило связь между случаями воспаления сердца и вакциной Pfizer, пишет Reuters. Миокардит наблюдался в основном у молодых мужчин, получивших препарат американского производителя.

С декабря 2020 по май 2021 года у вакцинированных препаратом Pfizer обнаружили 275 случаев миокардита. Всего прививку в Израиле получили 5 млн человек. Минздрав страны приводит исследование, согласно которому «существует вероятная связь между получением второй дозы (Pfizer) вакцины и появлением миокардита у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет».

Исследование проводилось тремя группами экспертов. Большинство пациентов, у которых фиксировали миокардит, провели в больнице не более четырех дней, а 95% таких случае были определены как легкие.

В ответном заявлении Pfizer говорится, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом. Компания отмечает, что причинно-следственная между такими случаями и вакциной не установлена.

По словам Pfizer, нежелательные явления тщательно анализируются, и компания регулярно проводит встречи с отделом безопасности вакцин Министерства здравоохранения Израиля для изучения данных.

Несмотря на риски, Израиль разрешил вакцинацию детям в возрасте от 12 до 15 лет. «Комитет [минздрава] дал зеленый свет вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, и это станет возможным со следующей недели…Эффективность вакцины перевешивает риск», – сказал израильский координатор по борьбе с пандемией Нахман Эш.

В конце мая FDA заявило о крайне редких случаях миокардита среди подростков и юношей, получивших вторую дозу вакцины от COVID-19. По данным ведомства, такие случаи наблюдаются у пациентов в возрасте от 14 до 21 года.

Николай Соколов

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