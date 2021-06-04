Эксперт NC Logistic рассказал о преимуществах аудита для принимающих площадок

Развитие норм GDP и следование решению Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 80 «Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках ЕАЭС» мотивировало участников фармрынка внимательнее подходить к выбору поставщиков. Аудит стал постоянным инструментом выбора и оценки надежного партнера. Об особенностях проведения аудиторских проверок со стороны клиента и о том, какие преимущества они приносят принимающей площадке, рассказал руководитель отдела качества NC Logistic Станислав Смирнов.

В связи с широким спектром услуг, объемным клиентским портфелем и различными режимами хранения компания NC Logistic принимает до пятидесяти аудитов в год.

«Первое и самое важное, на мой взгляд, четко представлять, потребность каждого клиента, что он действительно хочет увидеть от своего контрагента, – говорит Станислав Смирнов. – Необходимо грамотно определить область аудита. Заранее подготовиться, изучить специфику продукции клиента, особенности ее хранения».

Эксперт отмечает важность подготовительного периода: за один день до аудита невозможно подробно изучить все, поэтому, если времени мало, он советует сосредоточиться на ключевых моментах. «Как подсказывает опыт, проверяющий часто обращает внимание на подробное изучение и вовлечение отдела качества, руководство в управлении рисками, их контроль, регулярную оценку эффективности системы, управление изменениями и CAPA», – делится Станислав Смирнов. – До проведения аудита следует подписать соглашение о неразглашении, обсудить возможность предоставления документации в электронном формате. Это позволит сэкономить время на более приоритетных элементах управления вашей СМК и складской площадкой. Главная задача службы качества не только выстроить в компании прозрачную систему, но и уметь продемонстрировать методы управления ею».

«Итогом аудита могут стать коррекции в «соглашение по качеству» – это нормально», – говорит Станислав Смирнов. По его наблюдениям часто замечания отражаются в разделах по обучению персонала или претензионной работе, что является компромиссным решением, которое позволит коренным образом не менять процессы с остальными клиентами.

В рамках регулярных внутренних проверок эксперт отмечает высокий риск возникновения так называемого эффекта «замыливания взгляда». Внешний аудит со стороны клиента позволит обратить внимание на область, которая требует улучшений, уверен Станислав Смирнов.

«Нельзя воспринимать аудит как вызов вашей СМК и логистической площадке. Благодаря внушительному опыту по клиентским аудитам мы научились извлекать из проверок максимальную выгоду. Для сотрудников – это обмен опытом, для компании в целом – весомый аргумент для ускорения плановых изменений, особенно если речь идет о переменах, требующих крупных финансовых затрат», – резюмирует эксперт.

О компании

NC Logistic — крупнейший специализированный 3PL-оператор в области хранения, обработки (вкл. кросс-докинг), транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вакцин, иммунобиологических препаратов, лекарственных форм для ветеринарии, косметики, реагентов и комплектующих для лабораторных испытаний, диагностического оборудования и их запчастей.

Логистический комплекс 3PL-оператора полностью оборудован под хранение и обработку лекарственных препаратов согласно международным стандартам GDP и GMP. NC Logistic лидирует по количеству складских площадей с температурными режимами хранения +2…+8°C; – 18…-25 °C и является единственным распределительным центром в РФ для противоковидных вакцин.

Материал партнера: NC Logistic

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