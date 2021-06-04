Эксперты обсудили код доступа к инновационной терапии

2 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. В рамках мероприятия состоялся «круглый стол» «Инновационная терапия: код доступа».

В заседании приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава РФ и президент Общероссийской общественной организации «Российское кардиологическое общество» Евгений Шляхто, директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова и главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ Наталья Мокрышева, главный исполнительный директор Всемирного саммита инноваций в области здравоохранения (WISH) Султана Афдхал, генеральный директор Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж, директор отдела по обеспечению доступа препаратов на рынок и ценообразования Bristol-Myers Squibb Алиса Джангирянц.

Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский в своем выступлении обратил внимание на необходимость серьезного развития в стране инфраструктуры для ранних разработок, проведения доклинических и лабораторных исследований.

«Мы, как лидер в области разработки и производства орфанных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов в России, большую часть дорогостоящих исследований проводим за рубежом в контрактных исследовательских организациях Европы и Азии, – рассказал он. – Но не все разработчики могут позволить себе инвестиции в разработку на таком уровне, и если бы подобная инфраструктура существовала в стране, число инновационных разработок и их качество от этого возросло бы. Что касается развития производственных мощностей, то опыт производства вакцины показал, что такие площадки мирового уровня в стране уже существуют и продолжают активно развиваться силами самих компаний».

Эксперт также отметил, что разработчикам необходима поддержка со стороны государства в части патентования российских разработок за рубежом и проведения клинических исследований в зарубежных клинических центрах.

Материал партнера: АО «Генериум»

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