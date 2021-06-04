Голикова рассказала о планах по локализации производства стратегически важных лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства, заявила, что к 2024 году в России планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году – 80%.

«Ставим для себя задачи к 2024 году по стратегически важным лекарственным препаратам выйти на 65% производства по полному циклу, а к 2030 году – на 80% производства препаратов по полному циклу», – сказала Голикова (цитата по РИА «Новости»).

Расширенный Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, утвержден распоряжением Правительства РФ № 2015-р от 01.08.2020. В него входит 215 позиций. Это лекарственные препараты, предназначенные для оказания скорой медицинской помощи, лечения инсулинозависимого сахарного диабета, онкологических и орфанных заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатитов и т.д.

Фото: government.ru

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