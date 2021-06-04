iHerb заявила о планах локализации производства в России

Спрос на российские витамины постоянно растет, и компания iHerb задумалась о локализации в России, используя механизм контрактного производства. С руководством ряда регионов компания ведет переговоры о сотрудничестве в этом направлении.

Российское представительство компании iHerb намерено разместить производство витаминов и БАД в России. Об этом сообщила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, компания планирует использовать для этого механизм контрактного производства. iHerb уже обратилась с этой инициативой к руководству нескольких регионов.

«Мы проанализировали возможности и интересы этих субъектов и считаем, что здесь вполне могли бы создать новые производства отечественных витаминов. Надеюсь, что региональные власти поддержат такую бизнес-инициативу, тем более что мировой рынок БАД растет в среднем на 9–10% в год и, по аналитическим прогнозам, к 2024 году достигнет 278 млрд долларов. А Россия в целом соответствует общемировым трендам», – заявила Богатенко.

По ее словам, на российский рынок приходится четверть всех покупок на маркетплейсе. В 2020 году россияне потратили на разнообразные витамины почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Рост в упаковках – от 1,7 млн в 2019 году до 3,1 млн в 2020 году. Было реализовано в три раза больше витамина С и цинка и в два раза больше – витамина D.

pharmvestnik