Артур Валиев назвал условия для развития единого лекарственного рынка в рамках ЕАЭС

С 1 января 2021 года в странах Евразийского экономического союза фармпроизводители будут обязаны регистрировать препараты по правилам ЕАЭС. О преимуществах единого рынка лекарств рассказал генеральный директор представительства компании Sun Pharma в России Артур Валиев.

По его мнению, следование новым правилам регистрации лекарств «приведет к однозначной унификации продуктового портфеля, который сегодня циркулирует в странах Евразии».

«Например, сейчас даже в нашей компании есть значительная разница в продукции, зарегистрированной по национальным правилам в трех ключевых странах евразийского рынка, — пояснил он. — Мы поставили себе задачу расставить приоритеты, какую продукцию будем унифицировать. Здесь мы говорим не только о продуктовом ассортименте, но также об унификации внешнего вида упаковок, стратегии работы с этими продуктами. Также для нас важен ассортимент дозировок, которые компания выпускает и которые мы хотели бы оптимизировать на рынке Евразии».

Работа по унификации позволит улучшить процесс отслеживания цепочки производства продукции, добавил Артур Валиев. Поэтому маркировка, которая была запущена в России, очень серьезно рассматривается сейчас национальными властями других стран. В других странах она также неизбежна, подчеркнул он.

Вместе с тем охарактеризовал как «катастрофическую» разницу в подходах национальных регуляторов к ценовой политике на фармацевтических рынках. «Российский рынок, наверное, самый дешевый с точки зрения конечных цен для потребителя по сравнению с рынками Казахстана, Белоруссии, Армении или Киргизии, — отметил он. — Для нас это достаточно серьезная проблема: мы бы не хотели, чтобы жесткая ценовая политика, которая продвигается и всячески поддерживается российским регулятором, была в том числе распространена и на единый евразийский рынок. Более того, единый рынок будет нивелировать ценовую разницу путем улучшения доступа к продукции, одобренной во всех странах ЕАЭС. И, я думаю, коллективный регулятор единого евразийского рынка вынужден будет принимать те или иные решения по единой ценовой политике рынка».

Единый евразийский регулятор и национальные регуляторы уже подписали и начали внедрять использование евразийских стандартов GMP для всех новых регистраций. По мнению Артура Валиева, «одно только внедрение стандартов приведет к тому, что все производители, которые находятся за пределами или внутри Евразии, будут обязаны соблюдать и соответствовать требованиям GMP». Это значит, что «качество всей продукции на евразийском рынке будет на ожидаемо высоком уровне».

«Контрафакт и подделки сегодня еще наблюдаются в отдельных странах союза, — заявил он. — Но введение маркировки должно свести эти явления к абсолютному нулю. И с точки зрения качества очень важно, чтобы требования к маркировке были едиными для всех стран Евразии».

Как указал Валиев, евразийское законодательство дает «замечательную возможность регистрировать продукцию одновременно во всех странах евразийской группы». При этом «ценовая политика в странах Евразии должна быть не дискриминирующей, не радикальной, а стимулирующей производителей выпускать больше продукции именно в Евразийском союзе».

«В этом случае быстро растущим государствам Азиатско-Тихоокеанского региона будет сложнее проводить экспансию своей готовой продукции на фармрынки Евразии», — резюмировал Артур Валиев.

Материал партнера: Sun Pharma

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