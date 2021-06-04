Голикова: Задача к 2024 году по стратегически важным ЛС выйти на 65% производства по полному циклу

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, заявила, что к 2024 году в России планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году – 80%.

Голикова также сообщила, что к 1 июля этого года завершается формирование федерального регистра граждан, которые имеют льготное лекарственное обеспечение.

«На основе этого регистра мы должны оценить количество пациентов, кроме того, совместно с профильным медицинским сообществом сформировать там, где этого ещё нет, клинические рекомендации и стандарты, для того чтобы оценить, какое количество ресурсов нам на это потребуется» поделилась она.

Кроме того, Татьяна Голикова поделилась, что правительство разворачивает большие программы, которые касаются лекарственного обеспечения и комплексное предложение по части лекарственного обеспечения будет внесено к 1 июля.

gxpnews