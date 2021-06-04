Фармпроизводители подписали декларацию о повышении доверия к качеству российских препаратов

Компании – члены Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) подписали Декларацию о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств. Мероприятие прошло на полях XXIV Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ФВ».

В АФПЕАЭС входят девять отечественных фармацевтических компаний: «Активный Компонент», «Биокад», «Генериум», «Герофарм», «Нанолек», «Петровакс», «Полисан», «Фармстандарт», ГК «ХимРар».

Главная цель декларации – повышение доверия пациентов и врачей к качеству российских лекарственных средств, говорится в сообщении ассоциации, поступившем в «ФВ».

«Для этого компании-производители публично берут на себя повышенные обязательства по содействию внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения на всех этапах жизненного цикла лекарственных препаратов, внедрению и продвижению этичного взаимодействия между отечественными фармацевтическими производителями, врачебным и пациентским сообществами, а также совершенствованию системы мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств и медицинских технологий», – поясняют в ассоциации.

Помимо председателя ассоциации Станислава Наумова и глав компаний, входящих в АФПЕАЭС, на подписании присутствовали первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Фото: пресс-служба «Герофарм»

Маргарита Грошева

pharmvestnik