АФК «Система» начала переговоры о создании заводов по выпуску «Спутника V» за рубежом

АФК «Система» начала переговоры о создании заводов по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» за границей. Об этом в интервью РБК заявил совладелец «Системы» Владимир Евтушенков.

«Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10 млн, 20 млн, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно», — заявил он. По его словам, планируется создавать заводы под ключ, в том числе вместе с поставками оборудования и технологиями производства «Спутника V».

Евтушенков отметил, что строительство заводов может начаться в трех странах, не уточнив, в каких. Он добавил, что «Система» сотрудничает с партнерами из Германии. При этом компания может стать акционером заграничных производств с долей 10—15%, однако это будет зависеть от результатов договоренностей с каждой из стран. Евтушенков подчеркнул, что с помощью оборудования «Системы» можно будет производить другие вакцины и биотехнологические препараты.

С момента регистрации «Спутника V» в числе ее производителей — компания «Биннофарм групп», которая входит в АФК «Система». В январе этого года «Биннофарм групп» получила разрешение на вывод своего препарата в гражданский оборот. Производство «Спутника V» налажено на заводе компании в Зеленограде.

Григорий Дубов

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