В Канаде разрешили смешанное применение вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer

Канадские органы здравоохранения объявили о том, что после первой дозы вакцины AstraZeneca можно вводить препараты Moderna и Pfizer, пишет CTVNews. Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации (NACI) изменил свои рекомендации, разрешив также комбинировать дозы Moderna и Pfizer.

«NACI занялся быстрой адаптацией этого руководства по использованию вакцин COVID-19 в Канаде, чтобы обеспечить оптимальную защиту канадцев в соответствии с постоянно меняющимися обстоятельствами во время этой пандемии», — заявила во время брифинга главный специалист по общественному здравоохранению Канады доктор Тереза ​​Тэм.

В Канаде разрешены для экстренного применения четыре вакцины: AstraZeneca, Moderna, Pfizer и J&J. Однако несколько провинций приостановили использование препарата AstraZeneca из-за опасений по поводу риска развития тромбов.

Обновление рекомендаций последовало за попытками некоторых канадских провинций по комбинированию разных препаратов из-за проблем с вакциной AstraZeneca. К примеру, в понедельник представители здравоохранения провинции Манитоба объявили, что привитые AstraZeneca в качестве первой дозы пациенты могут получить вторую дозу Pfizer или Moderna.

Вместе с этим NACI не советует намеренно вакцинироваться препаратами разных производителей, особенно если первая прививка была сделана мРНК-вакциной. «NACI не рекомендует просто использовать их вместе, старайтесь по большей части использовать одну и ту же вакцину — мРНК — для второй дозы» — заявила Тереза Тэм.

Ранее о возможности комбинации препаратов Moderna, Pfizer и J&J сообщали в США. «В исключительных ситуациях, когда [пациентом] была получена первая доза мРНК-вакцины от COVID-19, но пациент не может завершить вакцинацию с той же или другой мРНК-вакциной, например, из-за противопоказаний, [ему] можно ввести однократную дозу вакцины компании Janssen», — заявляла эпидемиолог Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний американских CDC Джессика МакНил.

Николай Соколов

pharmvestnik