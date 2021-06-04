Экосистемы оптимизируют звенья товаропроводящей цепи

Отдельные решения или набор отдельных решений, не связанных между собой, не приносят быстрого и долгосрочного эффекта в фарме, поэтому сейчас все больше начинают говорить об экосистемах. Об этом заявил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», GR/PR директор фармацевтического логоператора «Сантэнс» , сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев в своем выступлении на деловом форуме «Фармпак/PharmPRO 2021», прошедшем в Москве на площадках «Экспоцентра».

Он, в частности, подчеркнул:

«С одной стороны, лекарственная экосистема представляет собой большую экосистему с множеством элементов, но все они, в частности благодаря диджитализации, могут быть увязаны в достаточно эффективную последовательность сервисов взаимосбалансированных и взаимодополняющих.

Рассмотрим текущую ситуацию детально: есть пациент, который сейчас активно «диджитализируется», а поэтому «виртуализируется» и наша коммуникация с ним. Она становится лучше за счет большей информации о нем, полученной из цифрового пространства. Благодаря этому мы начинаем больше понимать пациента, а с помощью внедряемых сейчас медицинских карт и электронных рецептов у e-commerce появляются новые перспективы по взаимодействию с ним в В2В и В2С пространствах.

Конечно же, здесь есть свои сложности: электронные рецепты должен кто-то выписывать, особенно, когда система всеобщего лекарственного обеспечения будет увязана на систему соплатежей или сооплаты рецептурных лекарственных средств. Сейчас большинство рецептурных препаратов отпускается по рецептам, выписанным на всякого рода бумажках и записках, а не официальных бланках установленного образца. Переход на электронные рецепты упростит жизнь и врачам: их быстрее и легче оформлять, также это открывает перспективу для телемедицины, а именно той ее части, когда электронные рецепты выдаются повторно при хронических заболеваниях, при неизменяющихся состояниях пациентов и при условии наличия у них электронных медицинских карт с актуальными результатами анализов и т.д.

Таким образом, врач удаленно, без повторных визитов пациента, сможет назначать необходимые лекарственные препараты для продолжения текущей схемы лекарственной терапии.

Затем пациент, конечно же, должен иметь возможность по полученному верифицированному рецепту получить в аптеке назначенный лекарственный препарат. Здесь ключевое значение имеют технические решения, которые могут верифицировать правильность совпадения рецепта со стандартами лечения и предъявленным рецептом. Роль таких софтверных продуктов очень велика.

Пример подобных уже доказавших свою эффективность на фармрынке решений – программно-аппаратный комплекс Sooplata 2.0, установленный в более чем 23 тысячах аптек. Sooplata 2.0 в доли секунды осуществляет верификацию рецепта и пациента, после чего непосредственно в кассовое ПО аптеки приходит соответствующая информация о компенсируемой части цены препарата и покупатель получает препарата с дисконтом, который в свою очередь компенсируется аптеке по правилам, согласованным с «со-плательщиком».

Пока это коммерческий вариант соплатежей, т.е. производитель доплачивает за конкретного пациента, который покупает препарат с определенной скидкой. Аптека в свою очередь получает компенсацию разницы в цене от производителя. Иными словами, аптека предоставляет покупателю скидку, которую оплачивает производитель данного лекарственного средства.

В дальнейшем, при переходе на общегражданскую систему соплатежей, финансирование будет в большей степени производиться из соответствующего государственного фонда, например, из ФОМС или фонда лекарственного страхования.

Не менее значимый вопрос: откуда появился данный лекарственный препарат, валиден ли он, в каких условиях хранился, доставлялся и т.д. Здесь вступает в работу СМДЛП и программное решение CT&T от проекта PharmaTrace, которая призвана обеспечивать уверенность всех участников экосистемы в том, что отпущено не контрафактное лекарственное средство, а легитимное для данного канала ЛС.

Хорошим примером прозрачного канала поставки может являться логистический элемент данной экосистемы — крупнейший фармацевтический логоператор «Сантэнс», который сейчас обеспечивает поаптечный развоз ЛС прямо из запасов производителя до дверей аптек в столицах и регионах по всей территории РФ. Весь путь ЛП от производителя к пациенту прозрачен. То есть мы получаем сведения и об источнике его производства, и об ответственной компании, которая доставила лекарственный препарат, не нарушая требования по его хранению и перемещению и т.д.

В этом важная роль отводится софтверным решениям, которые отслеживают сигналы, передаваемые в СМДЛП. На рынке также уже есть отработанные технологии, созданные для того, чтобы помочь в этом фармпроизводителям, это, например, продукты упомянутой выше компании PharmaTrace, которые обеспечивают бесперебойную передачу информации в СМДЛП.

«Клеить марки» на упаковки лекарственных препаратов это необходимое, но не единственное требование к системе бесперебойной логистики лекпрепарата — не менее важно, чтобы каждая упаковка не застряла в процессе и не оказалась где-то в арбитраже. А ведь такое вполне может случиться, если отправлены непоследовательные сигналы о движении ЛС в СМДЛП: физически упаковка лекарственного средства будет лежать на полке в аптеке или у дистрибьютора на складе, но юридически она не сможет дальше двигаться к пациенту пока не будет выяснена причина непоследовательных сигналов в СМДЛП.

Задача PharmaTrace — нивелировать подобные инциденты путем выстраивания и отправки асинхронных сигналов в логическую цепь, приемлемую по стандартам и правилам СМДЛП.

В свою очередь пример успешной работы В2В e-commerce в фарме — это маркетплейс прямых контактов и контрактов между производителями и аптечным ритейлом PharmaSpace, признанный в этом году победителем престижнейшего и старейшего в фармотрасли конкурса «Платиновая унция» в подноминации «Digital-проект». Этот элемент лекарственной экосистемы позволяет наладить информационный обмен по маркетинговым акциям, скидкам и синергетическим действиям производственного и розничного звена для наибольшего удовлетворения покупателя в аптеке, при сохранении и приемлемой маржинальности каждого звена цепочки поставок ЛП.

Мы вошли в эру, когда вопрос не в том, чтобы изобрести какое-то сверхновое супер-решение, а в том, чтобы использовать уже имеющиеся IT и логистические продукты и проекты, прошедшие по два-три года общероссийской пилотной стадии, которые могут бесшовно связаться с другими существующими или появляющимися продуктами для оптимизации товаропроводящей цепи».

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik