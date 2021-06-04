«Фармасинтез» создаст производство кардиологических лекарств в Тюменской области

Компания «Фармасинтез» создаст крупное производство кардиологических лекарств в Тюменской области, объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор региона Александр Моор и президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния.

По словам главы региона — новое импортозамещающее производство позволит закрыть 20% потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей, планируется создать около 200 новых рабочих мест.

gxpnews