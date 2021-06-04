Минпромторг России назвал сроки принятия стратегии «Фарма 2030»

Стратегия «Фарма 2030» должна стать продолжением «Фармы 2020». Ожидалось, что новый документ будет принят еще в конце 2020 года. Теперь срок перенесен на конец 2021 года.

Стратегия «Фарма 2030» будет принята в конце 2021 года. Задержка с ее принятием связана с разработкой правительством фронтальной стратегии развития экономики, с которой «Фарма 2030» и все отраслевые документы стратегического планирования должны коррелировать. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, передает корреспондент «ФВ».

Текст стратегии «Фарма 2030» должен быть утвержден правительством. Акцент в ней сделан на полный цикл производства лекарств, включая производство субстанций, а также на экспорт.

По мнению Осьмакова, с точки зрения развития отечественной фармпромышленности стоит фокусироваться на нозологических группах в зависимости от потребности. «Должны быть длинные инструменты гарантированного спроса под длинные гарантированные инвестиции», – сказал он.

Первый зам. министра также рассказал, что Минпромторг продолжает работать над мерами поддержки для производителей полного цикла, в частности над механизмом «второго лишнего».

«Была простая логика этой идеи в рамках поддержки перехода на полный цикл производства: Минздравом России и его главными внештатными специалистами определены 215 стратегически важных препаратов, которые должны производиться в России. Для обеспечения этого начали прорабатывать так называемый механизм «второго лишнего». На сегодня под его действие может попасть только 17% Перечня ЖНВЛП. Формирование такого механизма поддержки — это долгая и последовательная работа, которую мы сейчас проводим вместе с медицинским сообществом, и в результате наша задача — обеспечить наличие в стране этих базовых с точки зрения здравоохранения препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», – пояснил Осьмаков. По его словам, дискуссия продолжается, Минпромторг ведет эту работу, исходя из приоритета здоровья пациентов.

Елена Калиновская

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