Глава «Р-Фарм» Репик сделал третью прививку «Спутником V»

Еще одна доза вакцины «Спутник V» понадобилась главе «Р-Фарм», чтобы попасть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В прошлом году Репик уже полностью вакцинировался российским препаратом от коронавируса.

Перед поездкой на ПМЭФ глава «Р-Фарм» Алексей Репик в третий раз привился «Спутником V». Об этом он рассказал в интервью Forbes. По его словам, оба компонента российского препарата от коронавируса он получил еще в прошлом году, высокий уровень антител после вакцинации держался у него девять месяцев, но потом снизился.

«Я уже третий компонент себе вколол «Спутника». С точки зрения медицинского смысла прививаться не нужно второй раз, потому что даже если бы я заболел при низком титре, я бы не умер, но я бы не приехал на Питерский форум. Для того чтобы летать, быть свободным в перемещениях и во всем остальном, мне нужен отрицательный ПЦР-тест, а для этого нужен высокий титр антител», — отметил Репик.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 65 странах, ее эффективность превышает 97%. Вакцина разработана Центром имени Гамалеи и производится на восьми площадках, в том числе на заводе «Р-Фарм».

Григорий Дубов

pharmvestnik