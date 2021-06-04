«Нацимбио» обновит производство «Микрогена» в трех регионах

Холдинг «Нацимбио» откроет производство в филиалах НПО «Микроген» в Уфе, Перми и Томске, где будут производить различные биотехнологические лекарства, в том числе препарат для лечения коронавируса «Ковид-глобулин». Также холдинг вложит 3 млрд руб. в удвоение производства средств для профилактики гриппа в Рязани.

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех создаст производственные корпуса в филиалах НПО «Микроген» в Уфе, Перми и Томске. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Там будут разрабатывать и производить биотехнологические лекарства, включая «Ковид-глобулин» для лечения COVID-19. Новые производства появятся в трех регионах к 2025 году. В Перми планируется организовать новое производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения отечественных 5- и 6-компонентных АКДС-вакцин.

О запуске производства современных препаратов крови, в том числе «Ковид-глобулина», сообщалось в апреле, когда Ростех и Пермский край заключили меморандум о сотрудничестве.

Минздрав одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, 1 апреля. Препарат «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний.

Финансовую поддержку проекту окажут ВЭБ.РФ и Новикомбанк, опорный банк Ростеха. Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, первый зампредседателя ВЭБ.РФ — член правления Николай Цехомский и гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский.

По словам последнего, на основе «Микрогена» появится современная научно-производственная база для разработки и выпуска биотехнологических препаратов. Сумма инвестиций оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, отметил Загорский.

Кроме того, «Нацимбио» и правительство Рязанской области заключили соглашение о реализации на предприятии «ФОРТ» проекта по удвоению производства средств иммунопрофилактики гриппа. Около 3 млрд руб. будут направлены на закупку новых производственных линий. Старт проекта запланирован на вторую половину 2021 года.

Фото: Нацимбио

Григорий Дубов

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