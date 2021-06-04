Минздрав отменил регистрацию «Хумиры»

Минздрав вынес регуляторные решения в отношении шести препаратов и двух вакцин. Сообщения об этом появились на сайте государственного реестра.
Отмена государственной регистрации «Хумиры»
Минздрав отменил государственную регистрацию препарата «Хумира», регистрационное удостоверение ЛС-002422 выдано компании «ЭббВи». Решение принято на основании заявления владельца регистрационного удостоверения, указано на сайте.
По данным государственного реестра, в обращении на рынке остается «Хумира» в другой дозировке – 100 мг/мл. Препарат зарегистрирован 20 декабря 2017 года, выдано регистрационное удостоверение ЛП-004593.
Другие отзывы
Минздрав также отменил государственную регистрацию шести препаратов, включая две вакцины. Отзывы произошли в период с 1 по 3 июня 2021 года.
- Вакцина «Тифивак» (брюшнотифозная спиртовая), регистрационное удостоверение Р N000661/01 от 18.03.2009 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА.
- Вакцина «МикроФлю» (гриппозная инактивированная цельновирионная), регистрационное удостоверение ЛСР-002842/07 от 21.09.2007 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА.
- «Папазол», регистрационное удостоверение Р N002815/01 от 20.07.2009 г. выдано АО «Медисорб».
- «Лансопразол», регистрационное удостоверение ЛП-003626 от 13.05.2016 г. выдано АО «Медисорб».
- «Доктор Тайсс Анисовое масло», регистрационное удостоверение П 012924/01 от 09.11.2007 г. выдано «Др. Тайс Натурварен ГмбХ».
- «Бифинорм», регистрационное удостоверение ЛСР-003067/09 от 20.04.2009 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА.
- Фармацевтическая субстанция «Толперизона гидрохлорид», номер реестровой записи ФС-001211 от 23.09.2015 г., производитель «Рихтер Темис Медикэр», Индия.
Решения приняты Минздравом на основании заявлений владельцев регистрационных удостоверений и производителей.
Елена Воронина
pharmvestnik