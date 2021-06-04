Минздрав отменил регистрацию «Хумиры»

Отмена государственной регистрации «Хумиры»

Минздрав отменил государственную регистрацию препарата «Хумира», регистрационное удостоверение ЛС-002422 выдано компании «ЭббВи». Решение принято на основании заявления владельца регистрационного удостоверения, указано на сайте.

По данным государственного реестра, в обращении на рынке остается «Хумира» в другой дозировке – 100 мг/мл. Препарат зарегистрирован 20 декабря 2017 года, выдано регистрационное удостоверение ЛП-004593.

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Минздрав также отменил государственную регистрацию шести препаратов, включая две вакцины. Отзывы произошли в период с 1 по 3 июня 2021 года.

Вакцина «Тифивак» (брюшнотифозная спиртовая), регистрационное удостоверение Р N000661/01 от 18.03.2009 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА. Вакцина «МикроФлю» (гриппозная инактивированная цельновирионная), регистрационное удостоверение ЛСР-002842/07 от 21.09.2007 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА. «Папазол», регистрационное удостоверение Р N002815/01 от 20.07.2009 г. выдано АО «Медисорб». «Лансопразол», регистрационное удостоверение ЛП-003626 от 13.05.2016 г. выдано АО «Медисорб». «Доктор Тайсс Анисовое масло», регистрационное удостоверение П 012924/01 от 09.11.2007 г. выдано «Др. Тайс Натурварен ГмбХ». «Бифинорм», регистрационное удостоверение ЛСР-003067/09 от 20.04.2009 г. выдано ФГУП СПбНИИВС ФМБА. Фармацевтическая субстанция «Толперизона гидрохлорид», номер реестровой записи ФС-001211 от 23.09.2015 г., производитель «Рихтер Темис Медикэр», Индия.

Решения приняты Минздравом на основании заявлений владельцев регистрационных удостоверений и производителей.

Елена Воронина

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