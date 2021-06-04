Президент «Петровакс» Михаил Цыферов принял участие в работе ПМЭФ-2021

2 июня 2021 года президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Глава компании выступил спикером в двух сессиях форума, посвященных общей теме лекарственной безопасности: «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин», а также «Социально ориентированный бизнес: фармацевтическая отрасль в интересах пациентов».

Как отметил Михаил Цыферов в ходе дискуссии, вакцинопрофилактика является, вероятно, самой недооцененной отраслью здравоохранения, благом, к которому общество уже давно привыкло и перестало ценить должным образом. «Но сейчас ситуация меняется, мы видим большое общественное внимание к коронавирусу, — отметил Михаил Цыферов. — Безусловно, рано или поздно вирус пройдет, а инвестиции, производственные мощности и компетенции останутся. Поэтому важно сохранять и развивать иммунобиологическую промышленность в целом».

Михаил Цыферов также рассказал о сотрудничестве с китайскими партнерами в области разработки и производства вакцин.

«Партнерские отношения с CanSino расширяют наши возможности не только в плане удовлетворения спроса на вакцину от коронавируса, но и позволяют обеспечить приток дополнительных инвестиций и знаний», — сообщил он.

Компания «Петровакс» первой запустила клиническое исследование III фазы вакцины «Конвидеция» среди стран-участниц международного исследования и обеспечила его проведение на самом высоком уровне с участием 6000 добровольцев.

«В рамках соглашения мы получаем возможность выхода на определенные рынки, где уже ведем бизнес. Надеюсь, этим проектом мы были полезны иммунобиологической индустрии, привнеся новые компетенции и инвестиции в российскую медицинскую науку, очередной раз продемонстрировав ее качество на международной арене. Проект развивается согласно планам, и мы ждем начала первых экспортных поставок».

В рамках сессии, посвященной социально ориентированному бизнесу, Михаил Цыферов заметил: «Чем этичнее компания, тем устойчивей ее бизнес. Мы обеспечиваем высокое качество наших препаратов и их доступность для пациентов. Мы уже не свернем с этого пути.

Мы гордимся своей ценовой политикой, так как для нас репутация – это важнейший актив, необходимый для устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В России мы локализовали и производим в сотрудничестве с компанией Pfizer вакцину «Превенар 13» — одну из самых дорогих регулярно применяемых вакцин в мире в национальных календарях. При этом стоимость вакцины на российском рынке является самой низкой в сравнении с другими странами».

Участие главы компании в деловой программе мероприятия стало логичным продолжением подписания Декларации о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств между компаниями-членами «Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза» (АФПЕАЭС), в числе которых «Петровакс Фарм».

«Декларация — очередной шаг в установлении открытого диалога с врачебным и пациентским сообществами. Мы следуем строгим принципам контроля качества и безопасности производимой продукции. Здоровье наших пациентов — наш главный ориентир в работе», — подчеркнул глава Петровакс.

Материал партнера: «Петровакс»

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