Акционеры Celgene подали в суд на BMS из-за ухода от выплат в размере 6,4 млрд долларов

Фармацевтического производителя Bristol Myers Squibb (BMS) обвинили в безосновательном затягивании сроков регистрации препарата для лечения неходжкинской лимфомы. Компания таким образом, по мнению истцов, решила избежать выплат акционерам компании Celgene Corporation в размере 6,4 млрд долл. Об этом пишет новостное агентство Reuters.

Судебный иск подал банк UMB Bank N.A., выступающий в качестве доверителя бывших акционеров Celgene. В иске говорится, что BMS должна была выплатить средства акционерам в случае получения одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на использование трех препаратов, разработкой которых занималась Celgene.

BMS приобрела Celgene в ноябре 2019 года. Сумма сделки составила 80,3 млрд долл.

Компания, как считают истцы, не приложила должных усилий для получения разрешения на применение противоопухолевого препарата Breyanzi от некоторых типов неходжкинской лимфомы к 31 декабря 2020 года. Это освободило компанию от выплат средств акционерам.

Производитель не дал комментариев по этой ситуации.

Фото: facebook.com/BristolMyersSquibb

Владимир Заболотских

pharmvestnik