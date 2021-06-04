Акционеры Celgene подали в суд на BMS из-за ухода от выплат в размере 6,4 млрд долларов

Акционеры компании Celgene через банк UMB Bank N.A. подали в суд на производителя лекарств BMS. Причиной послужило оттягивание сроков регистрации препарата от неходжкинской лимфомы. Истцы считают, что это было сделано преднамеренно, с целью избежания выплаты дивидендов в размере 6,4 млрд долл.
Фармацевтического производителя Bristol Myers Squibb (BMS) обвинили в безосновательном затягивании сроков регистрации препарата для лечения неходжкинской лимфомы. Компания таким образом, по мнению истцов, решила избежать выплат акционерам компании Celgene Corporation в размере 6,4 млрд долл. Об этом пишет новостное агентство Reuters.
Судебный иск подал банк UMB Bank N.A., выступающий в качестве доверителя бывших акционеров Celgene. В иске говорится, что BMS должна была выплатить средства акционерам в случае получения одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на использование трех препаратов, разработкой которых занималась Celgene.
BMS приобрела Celgene в ноябре 2019 года. Сумма сделки составила 80,3 млрд долл.
Компания, как считают истцы, не приложила должных усилий для получения разрешения на применение противоопухолевого препарата Breyanzi от некоторых типов неходжкинской лимфомы к 31 декабря 2020 года. Это освободило компанию от выплат средств акционерам.
Производитель не дал комментариев по этой ситуации.
Фото: facebook.com/BristolMyersSquibb
Владимир Заболотских
pharmvestnik