Эксперт рассказал о будущем стартапов в биотехмеде

Пленарная сессия «Предпринимательство в области биотехнологий: возможны ли «единороги» в России?» состоялась 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В мероприятии приняли участие директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава РФ Игорь Коробко, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ и президента Общероссийской общественной организации «Российское кардиологическое общество» Евгений Шляхто, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова, руководитель по стратегии Bayer Софи Парк, руководитель глобального направления по разработке и поддержки цифровых решений Novartis Биом Роберт Скотт, генеральный директор Botkin.AI Сергей Сорокин, аналитик стартап Droobi государства Катар Нур Джандли. Сессию модерировал советник председателя совета директоров Фонда «Сколково» и председатель Aii Capital Пекка Вильякайнен.

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий, профессор Дмитрий Кудлай отметил важность проведения ПМЭФ и профильных конференций, так как это способствует взаимодействию стартапов, бизнеса и научного сообщества для обмена опытом. Профессор отметил, что «Генериум» обладает собственным R&D центром, в котором работает более 170 ученых, и большая часть портфеля наполняется за счет собственных компетенций компании.

Эксперт также рассказал о работе бизнес-юнитов компании, отметив постоянное взаимодействие сотрудников, имеющих профильное образование, со специалистами и докторами для понимания потребностей и сканирования неудовлетворенных ниш. Такой подход помогает непрерывно развиваться и наращивать свои компетенции и соответствовать современным требованиям биотехнологий.

«Мы видим очевидный мировой тренд персонализации медицины, в частности, по проектам, связанным с регенеративной медициной, и находимся в плотной кооперации по данному направлению, — подчеркнул Дмитрий Кудлай. — На нас лежит большая ответственность, так как на сегодняшний день мы единственные, у кого есть лицензия на масштабирование клеточных продуктов в России».

Материал партнера: АО «Генериум»

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