iHerb и правительство Карачаево-Черкесии подписали соглашение о сотрудничестве

Компания iHerb и правительство Карачаево-Черкесской республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали декларацию об инвестиционном сотрудничестве. Она предполагает изучение уже имеющихся и потенциальных возможностей участия iHerb в инвестиционных проектах республики и совместную разработку инициатив по сотрудничеству в экономической, социальной и других сферах деятельности. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «ФВ».

«Российский рынок для компании iHerb является одним из крупнейших. Однако до сих пор на нашей площадке не были представлены витамины и биоактивные пищевые добавки российского производства. Мы уже заявляли о планах вложить до 100 млн долларов в логистику и создание сети распределительных центров. Учитывая взрывной потребительский интерес к этой группе товаров, мы считаем, что следующим шагом должна стать локализация производства», – сказала директор по развитию iHerb Оксана Богатенко.

О планах локализовать производство витаминов и БАД в России компания iHerb объявила 2 июня в ходе сессии ПМЭФ «Рынок витаминов и БАД: Россия в русле мировых трендов». Сообщалось, что компания планирует использовать для этого механизм контрактного производства.

По словам Богатенко, на российский рынок приходится четверть всех покупок на маркетплейсе. В 2020 году россияне потратили на разнообразные витамины почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Рост в упаковках – от 1,7 млн в 2019 году до 3,1 млн в 2020 году. Было реализовано в три раза больше витамина С и цинка и в два раза больше витамина D.

pharmvestnik