ФАС направила производителям 13 уведомлений о необходимости снижения цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила фармпроизводителям 13 уведомлений о необходимости снизить цены на лекарства из-за их удешевления в референтных странах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

Он напомнил, что новое законодательство о ценообразовании обязывает владельцев и держателей регудостоверений отслеживать цены на их лекарства в референтных странах. Если лекарства в референтных странах подешевели, компании обязаны сообщать об этом в уполномоченный орган России и снижать стоимость своих лекарств в России. Норма предусмотрена п.4 ст.61 ФЗ-61. Пока об удешевлении в других странах ни одна компания не сообщила.

При этом ФАС уже направила 13 уведомлений о необходимости пересмотреть цены из-за уменьшения стоимости в референтных странах. В итоге девять цен снижено, одно решение о перерегистрации отменено, остальные находятся на рассмотрении. Часть из 13 цен удалось отследить благодаря жалобам.

«Пока компании не осознали, что надо проводить соответствующий мониторинг», – отметил Нижегородцев.

Он также отметил, что в июне 2021 года вступают в силу последние решения о перерегистрации цен. «С июля мы будем жить в новой реальности, где цены в Российской Федерации не сильно отличаются от среднеевропейского уровня, все цены верифицированы, проверены, можем сказать, что цены носят экономически объективный характер», – сказал он.

Нижегородцев также отметил, что российская система ценообразования базируется на индикаторах, которые с запасом обеспечивают экономический интерес цены для производителей. Благодаря новым ценам в России можно вводить систему лекарственного возмещения.

Елена Калиновская

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