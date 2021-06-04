Правительство скорректировало порядок ввоза лекарств в Россию

С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 853, в соответствии с которым с 1 сентября участники рынка получают право подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Об этом сообщается на портале правительства.

Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также для гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.

На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесенные в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны – участницы союза.

При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС.

В России для ввоза лекарств, за исключением отдельных случаев, нужно заключение Минздрава. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме.

Раньше участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг. Разрешение, которое выдает Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.

Отказать в получении заключения могут по следующим причинам:

заявитель представил неполные или недостоверные сведения в документах, представляемых для получения заключения;

лекарственное средство, заявленное для ввоза, запрещено к медицинскому применению на территории ЕАЭС;

юридическое лицо, представившее заявление и документы на ввоз не зарегистрированного в России препарата, не указано в соответствующем акте правительства как лицо, уполномоченное на ввоз таких лекарств для оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией.

Новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Елена Сидорова

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