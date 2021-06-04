РФПИ, Mumtalakat и «Биннофарм Групп» договорились о производстве «Спутника V» в Бахрейне Правительство скорректировало порядок ввоза лекарств в Россию » «Петровакс Фарм» вложит 1 млрд рублей в расширение производства в Подольске «Петровакс Фарм» расширяет производственные мощности в подмосковном Подольске. Инвестиции компании составят 1 млрд руб. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию производственного корпуса фармацевтической компании «Петровакс Фарм» в селе Покров городского округа Подольск, сообщается на портале министерства. Преобразования позволят запустить новую производственную линию, увеличить перечень продукции и количество рабочих мест до 800. Общий объем инвестиций составит 1 млрд руб. «Петровакс Фарм» ранее сообщал, что собирается на предприятии наладить производство вакцины «Конвидеция» для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной китайским производителем CanSinoBiologics. «Мы планируем производить вакцину на своем предприятии в Московской области и поставлять на экспорт. Для этого сейчас строим новую четвертую производственную линию», – объясняли «ФВ» в пресс-службе компании. Препарат все еще проходит регистрацию по ускоренной процедуре. В апреле Минздрав направил компании дополнительный запрос.

Фото: minzhil.mosreg.ru pharmvestnik