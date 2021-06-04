РФПИ, Mumtalakat и «Биннофарм Групп» договорились о производстве «Спутника V» в Бахрейне

РФПИ, Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали соглашение для строительства в Королевстве Бахрейн предприятия по производству российской вакцины «Спутник V». Ожидается, что продукция будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Российский фонд прямых инвестиций, Mumtalakat Holding Company (суверенный фонд Королевства Бахрейн) и «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») подписали меморандум о взаимопонимании с целью строительства в Бахрейне предприятия по производству российской вакцины «Спутник V». Как ожидается, препарат будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщила пресс-служба «Биннофарм Групп» и РФПИ.

Подписание состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Завод «Биннофарм Групп» участвует в производстве российской вакцины. «За прошедший год мы до нюансов отработали технологию и сейчас хорошо понимаем, каким образом масштабировать производство вакцины», — заявил председатель совета директоров «Биннофарм Групп» Дмитрий Зубов.

Накануне совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что компания начала переговоры о создании заводов под ключ по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» за границей.

Вакцина была одобрена в Королевстве Бахрейн в рамках процедуры ускоренной регистрации в феврале, а в мае был зарегистрирован «Спутник Лайт».

Фото: binnopharm.ru

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