В Калужской области за 400 млн рублей построят завод по производству нитриловых перчаток

Правительство Калужской области и компания «Медицинские изделия 21» подписали соглашение о создании предприятия про производству медицинских нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны «Калуга». Объем инвестиций в проект оценивается в 400 млн рублей. Правительство Калужской области и компания «Медицинские изделия 21» подписали соглашение о создании предприятия про производству медицинских нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны «Калуга». Объем инвестиций в проект оценивается в 400 млн рублей.

Документ подписали заместитель губернатора региона Владимир Попов и генеральный директор компании Намир Аббас.

Соглашение предусматривает создание производства медизделий на муниципальных территориях «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район». Предполагается, что на предприятии будет использоваться отечественное сырье, на заводе будет создано 50 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 400 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, долями по 10% ООО «Медицинские изделия 21» владеет Намир Аббас и Александр Ренев, еще 80% принадлежат ООО «Медицинские технологии 21» группы компаний «Медторг 21» Павла Полякова, Андрея Полякова и Намира Аббаса – дистрибьютора медизделий, дентальных имплантатов и ортопедических компонентов. Выручка дистрибьютора в 2020 году составила 1,174 млрд рублей, чистая прибыль – 56,8 млн рублей.

В марте 2021 года производство нитриловых перчаток в Тольятти запустил Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ), общий объем инвестиций оценивается в 360 млн рублей. Мощность производства составит 108 млн пар медицинских перчаток в год. В августе 2020 года совладельцы СЗМИ анонсировали строительство второго завода на территории особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области. Там завод будет выпускать 445 млн пар перчаток в год, компания вложит в строительство 1,6 млрд рублей.

Помимо СЗМИ, производство нитриловых перчаток в Котовске мощностью 509,2 млн пар в год намерен организовать подведомственный Минпромторгу РФ Тамбовский пороховой завод. Объем инвестиций в реконструкцию цеха и закупку производственных линий оценивается в 1,5 млрд рублей, срок реализации проекта был намечен на май 2021 года.