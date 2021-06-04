«Такеда» инвестирует 2,3 млрд в локализацию производства инновационных ЛП в Ярославле

Компания «Такеда Россия» (ООО «Такеда Фармасьютикалс») и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях по расширению локализации производства инновационных лекарственных средств на заводе «Такеда» в г. Ярославле. Публичное подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус.

До конца декабря 2027 года «Такеда» планирует инвестировать 2,3 млрд рублей в локализацию новых инновационных лекарственных препаратов на заводе компании в Ярославле. Реализация инвестиционной программы будет способствовать экономическому развитию Ярославской области.

«Развитие кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины имеет для нашего региона приоритетное значение, – подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Трансфер технологий по производству инновационных препаратов способствует росту числа квалифицированных специалистов в регионе, развитию технологий и фармацевтической индустрии в целом. Компания „Такеда” была одним из первых резидентов Ярославского фармацевтического кластера, и мы рады тому, что наше сотрудничество с каждым годом развивается и появляются новые перспективные проекты».

«Мы активно реализуем проекты по трансферу производства – в 2021 году началось производство полного цикла инновационного орфанного препарата для лечения пациентов со множественной миеломой, сейчас работаем над локализацией еще трех препаратов и в ближайшем будущем сможем начать их производство. Несколько проектов по локализации находятся на стадии рассмотрения», – прокомментировала глава завода «Такеда Россия» Крис Бутткус.

gxpnews