«МЭЗ» получит субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных ЛП в 2021 году

Минпромторг России сообщил, что разработал изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 2066, которым утверждены Правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

«Как и в прошлом году, «Московский эндокринный завод» в 2021 году реализует мероприятия по закупке, ввозу и доставке незарегистрированных лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся пациентов. Разработанные изменения позволят распространить действие Правил на 2021 год и предоставить предприятию бюджетные ассигнования на возмещение понесенных в связи с реализацией мероприятия затрат» говорится в сообщении.

gxpnews