Samsung Biologics планирует производить субстанции для мРНК вакцин на предприятии в Южной Корее

Samsung Biologics объявила о планах добавить мощности по производству фармацевтических субстанций для мРНК вакцин на завод компании в Сонгдо, Южная Корея. Расширение производства является частью долгосрочной стратегии Samsung Biologics по превращению в глобальную биофармацевтическую компанию.

Расширение предприятия позволит компании предоставлять услуги по производству комплексных мРНК-вакцин от нерасфасованного лекарственного вещества до асептического наполнения, включая маркировку, упаковку и хранение с соблюдением «холодовой цепи». Ожидается, что строительство будет завершено к 2022 году.