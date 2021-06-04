Samsung Biologics планирует производить субстанции для мРНК вакцин на предприятии в Южной Корее

Samsung Biologics объявила о планах добавить мощности по производству фармацевтических субстанций для мРНК вакцин на завод компании в Сонгдо, Южная Корея. Расширение производства является частью долгосрочной стратегии Samsung Biologics по превращению в глобальную биофармацевтическую компанию.
Расширение предприятия позволит компании предоставлять услуги по производству комплексных мРНК-вакцин от нерасфасованного лекарственного вещества до асептического наполнения, включая маркировку, упаковку и хранение с соблюдением «холодовой цепи». Ожидается, что строительство будет завершено к 2022 году.
«Мы стремимся помочь нашим клиентам предоставлять качественные лекарства и вакцины для всех нуждающихся во всем мире, особенно в трудные времена, подобные нынешнему, и с помощью этих расширенных возможностей мы надеемся поддержать наших партнеров в выводе на рынок новых мРНК-вакцин и препаратов в более быстром темпе», — сказал Джон Рим, генеральный директор Samsung Biologics.
Samsung Biologics также открыла научно-исследовательский центр в США, в биокластере Сан-Франциско. План динамичного роста компании также включает в себя продолжающееся строительство четвертого и крупнейшего предприятия по производству биопродуктов в Инчхоне, Южная Корея.