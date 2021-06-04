Samsung Biologics планирует производить субстанции для мРНК вакцин на предприятии в Южной Корее Союз производителей БАД и ЦРПТ договорились о взаимодействии » Pfizer объявила о новых показаниях к ЛП «Завицефт» Международная биофармацевтическая компания Pfizer объявила о ряде новых показаний для антибактериального препарата Завицефт (цефтазидим-авибактам) – теперь он может применяться для терапии ряда инфекций не только у взрослых, но и у подростков и детей в возрасте от 3 месяцев. Среди них – осложненные интраабдоминальные инфекции и инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит, госпитальная пневмония, включая пневмонию, ассоциированную с искусственной вентиляцией легких, и инфекции, вызванные аэробными грамотрицательными микроорганизмами у пациентов с ограниченным выбором антибактериальной терапии. gxpnews